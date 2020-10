Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Discrimination sur les propositions des lois à traiter

La plénière de l'Assemblée Nationale, la première après l'ouverture solennelle de la session budgétaire qui devait se pencher sur le projet de calendrier de la session de septembre 2020 s'est finalement tenue. Le projet de calendrier des matières à traiter au cours de la session a été adopté.

Comme la Présidente l'a répété à la plénière, il s'agit d'abord d'une session budgétaire. L'Assemblée devra examiner le rapport de reddition des comptes du budget passé et la proposition de budget 2021. Seulement, il ya plusieurs autres sujets à connotation politique qui se sont invités parmi les matières à traiter. Des sujets résolument politiques que tout le monde attendaient ont fait leur entrée timide, et pas de la manière que les observateurs politiques les attendaient.

Ils auraient voulu par exemple connaître le sort réservé aux propositions de réformes électorales de 13 Personnalités qui ont sillonné le pays depuis, pour recueillir les avis de la plus large frange de la population congolaise possible. Ils ont guetté avec attention le moindre bruissement sur ces propositions sans obtenir satisfaction. Il semble que ces propositions de réformes porteuses de beaucoup d'espoirs des patriotes congolais ont été recalées pour vice de forme. Le porte-parole de l'Assemblée nationale qui en parlait a quand même laissé une fenêtre ouverte sur elles en annonçant que le Calendrier sur les matières à traiter n'était pas Clos. C'est une ouverture que les 13 Personnalités mettraient sûrement à profit pour réviser leur copie et le rendre conforme aux désidératas de l'AN.

L'autre sujet d'intérêt particulier ; même si toutes les lois que vote l'Assemblée Nationale sont dignes d'intérêt ; c'est la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique portant fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) initiée par l'élu de Katako-Kombe, Christophe Lutundula Apala. Les observateurs qui suivent les affaires nationales peuvent être au moins sûrs qu'il y aura des réformes sur la manière dont la CENI fonctionne et que les correctifs apportés par le député Lutundula seront examinés. Ce ne pourrait qu'être bénéfique au déroulement des élections souvent émaillées d'incidents invraisemblables et inacceptables.

Les bonnes nouvelles sont quand mêmes tempérées par des mauvaises nouvelles. Il nous revient que les propositions de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°013/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement des compétences des institutions judiciaires, la fameuse proposition de loi Minaku et Sakata, désormais aspergée du sang des protestataires est toujours en examen à la Commission PAJ.

Comme cela se remarque, le Parlement a eu à faire des choix. Ce choix élitiste des sujets à traiter en dehors de ceux qui sont obligatoire est-il fortuit ou juste accidentel ? Le peuple congolais qui a appris à devancer les buts pour lesquels les lois sont votées est aussi attentif. Le palais du peuple est aussi son palais parce que c'est lui qui y a envoyé ses élus. Il saura donner de la voix une fois que les choses s'engagent sur le chemin égaré, à l'instar d'AZADHO et autres qui ont déjà lancé l'alerte sur les propositions de lois écartées.