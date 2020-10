Congo-Kinshasa: PALU - Dorothée Gizenga prête à combattre toute magouille

Cela fait quelques jours que Sylvain Ngabu, Secrétaire Général a.i du Palu, a signé une décision modifiant et complétant la décision portant convocation du Congrès extraordinaire du Parti et une autre décision portant sur l'institution de la cotisation "Spécial-Congrès", plus précisément le 29 septembre dernier. Il s'agit des actes qui semblent tardifs dans la mesure où la Commission ad-hoc préparatoire du Congrès avait remis son Rapport depuis le 19 août dernier.

Dans un contexte où le Congrès est prévu pour le 30 octobre prochain, il y a lieu de se questionner sur la portée décisive des attentes du Bureau Politique par rapport à ce congrès.

Pour sa part, Dorothée Gizenga dit que jusque-là, la Commission a toujours eu la position que leurs interlocuteurs du Bureau Politique étaient leurs alliés pour la réalisation du Congrès. Cependant, elle se rend compte que le temps est tiré en longueur pour que le Congrès soit mis en place.

Et, avec le tableau des évènements, tout montre qu'il serait voulu d'un Congrès qui donnerait des résultats prescrits, favorisant le contrôle du Parti, par Mazenga et Makiashi. Une démarche que la Commission est prête à combattre avec le leaderdhip de Dorothée Gizenga.

Plusieurs membres du Palu constatent que Sylvain Ngabu, qui aurait pu prendre la position historique d'avoir été le Secrétaire Général a.i qui aurait amené le Palu au 2èmeCongrès et à la victoire des idéaux Lumumbistes, se limiterait à être un pion qui serait sous l'influence de Didier Mazenga et de Willy Makiashi, au risque d'une possession externe et indirecte du Parti par des mains noires.

Des milieux proches du Palu, l'on indique que, autrefois, le Patriarche Gizenga avait chassé M. Makiashi pour des raisons de tentatives de manipulation du Parti. Et d'après quelques indiscrétions au sujet de Mazenga, qui du reste est l'actuel Ministre des Transports et Voies de Communication, il ne serait devenu membre du Palu que dans la fourchette 2013-2014 et ayant une carte de membre amendée à une adhésion en 2010.

Le Palu est prêt à tenir tête à toute forme de magouilles pour sa bonne évolution, soulignent ses caciques.