Afrique: Le nombre de décès dus aux coronavirus dans le monde dépasse 1 million

La pandémie de coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement et le nombre de décès ne cesse d'augmenter alors que l'impact économique continue de menacer des décennies de croissance en matière de développement humain.

Le monde a franchi une étape importante cette semaine lorsque l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'un million de personnes étaient mortes du coronavirus.

Plus de 33 millions de personnes ont été infectées par le virus depuis son apparition fin 2019, et ces chiffres devraient augmenter à mesure que d'autres pays tireront la sonnette d'alarme concernant les deuxièmes vagues.

La pandémie a également eu des conséquences socio-économiques dramatiques sur le monde, les gouvernements versant jusqu'à 11 000 milliards de dollars dans les économies pour les maintenir à flot.

Stopper le virus tout en protégeant les populations de la dévastation économique reste une priorité absolue, déclare l'administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner.

« Le nombre de morts est en augmentation constante et nous devons travailler ensemble pour ralentir la propagation de ce virus », déclare Achim Steiner.

« Le monde est à un point de rupture. Dans presque tous les pays et territoires, nos évaluations de l'impact socio-économique ont révélé un ralentissement et une contraction des économies.

Le FMI prévoit une fin d'année sinistre, avec 172 pays qui s'attendent à une croissance négative. Les économistes prévoient que les niveaux de PIB ne reviendront pas à leurs niveaux d'avant la crise de la COVID-19 avant 2023.

Les pays à faible et moyen développement seront les plus durement touchés, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Les habitants de ces pays sont au bord du gouffre ».

L'impact de la pandémie de coronavirus a mis à rude épreuve les économies mondiales et, pour la première fois en 30 ans, a fait reculer le développement humain.

En 2020, jusqu'à 100 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans l'extrême pauvreté (PNUD), tandis que 270 millions de personnes sont en danger d'insécurité alimentaire extrême (Programme Alimentaire Mondial).

Les garanties pourraient éviter de nouveaux chocs pour les populations des pays à faible développement, qui sont confrontées à de nouvelles difficultés en matière d'éducation, de santé et d'accès aux moyens de subsistance.

Par exemple, les pays peuvent mettre en place un revenu de base temporaire qui constituerait un filet de sécurité sociale contre la pauvreté tout en arrêtant la propagation du virus.

Cependant, les garanties ne sont pas suffisantes, selon M. Steiner. Pour sortir de la crise, il faut une transformation complète de la façon dont le monde envisage la prospérité et le progrès, en plaçant les personnes et la planète au cœur de la reprise et non plus en fonction des mesures du PIB.

Il faut également s'orienter vers les économies de demain qui incluent les énergies renouvelables et la tarification du carbone, et s'éloigner des économies traditionnelles fondées sur la dépendance aux combustibles fossiles.

Suivant les mesures du PIB pour déterminer la dette, le crédit et l'accès aux marchés internationaux exacerberont la crise.

« Aujourd'hui, il est 64 fois moins cher pour les économies les plus riches du monde d'accéder au crédit international que pour un pays en développement du continent africain », déclare M. Steiner.

« Lorsque des pays cherchent à renforcer leur paysage économique, on entend sur tous les continents et dans toutes les communautés un appel pour un avenir qui soit vert, juste et équitable. Nous ne pouvons pas continuer sur ce chemin de collision avec la nature, et finalement avec nous-mêmes », affirme M. Steiner.