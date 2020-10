Madagascar: Une saison en enfer

Le mois d'octobre est vécu comme un passage du pays en enfer. Une traversée annuelle infernale: la période de soudure, le kere incurable méridional, le début de la saison de la peste, la période d'étiage, ...

Tout un contingent de tortionnaires qui œuvrent dans une atmosphère caniculaire, infernale portée à un pic thermique par la puissance de l'effet de serre qui atteint le sommet en gravissant les nombreuses et toxiques particules fines dont le nombre est dix fois supérieur aux normes. Des supports de la chaleur non issus des profondeurs infernaux mais de l'activité humaine qui ravage ce qui reste de l'évocation du paradis terrestre: les arbres et les forêts.

Le début du mois d'octobre est accueilli, par Antananarivo, dans un environnement où la pollution est plus que flagrante : la destruction de la nature par les feux de végétation qui éparpillent les nuages de fumée qui, à l'image du chagrin de la terre, sont d'une triste couleur sombre. Une réalité qui, bien que loin d'être méconnue, souffre plutôt d'une indifférence scandaleuse qui, malgré les conséquences morales e t physiques, la voile du rideau du déni qui refuse de voir l'urgence et l'état critique de la situation.

Dans son livre Quand la forêt brûle. Penser la nouvelle catastrophe écologique (2019), la philosophe française Joëlle Zask donne un nom à l'époque contemporaine, celle de l'émergence, dans le monde entier, de cet enfer qui consume les forêts: le Pyrocène (époque de la transformation des écosystèmes par le feu), lui-même un enfant de l'Anthropocène (l'homme qui bouleverse la nature en profondeur avec les conséquences désastreuses qu'on ne présente plus). Et depuis, ce digne fils de son géniteur s'est imposé comme un fidèle compagnon de ce dernier. Récemment, le ciel de la Californie a été souillé par la signature pourpre déposée par la plume (les feux) du Pyrocène. Chaque année, dans le monde, des centaines de milliers d'hectares de forêts partent en fumée.

En se référant à l'imagerie écologiste qui présente les forêts comme les poumons de la terre, on peut tous avancer que notre planète souffre d'un cancer des poumons qui s'étend dangereusement. Elle réussit, néanmoins, à nous transmettre son mal, son étouffement : ce sentiment d'oppression qu'on ressent également quand on respire l'air qu'on a pourri.

Pour les Vikings, le monde repose sur un arbre, l'Yggdrasil. On ne peut qu'admirer l'intuition, car la science ne peut pas contredire l'idée que les arbres maintiennent la vie sur terre en renouvelant les précipitations, en fertilisant les sols, en réduisant les gaz à effet de serre, ... Les arbres méritent des héros qui sauront les défendre. Dans son roman L'Arbre-Monde (2018), Richard Powers a écrit: « Il serait vain de répondre que les rivières et les forêts ne peuvent pas avoir un statut légal sous prétexte qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Les entreprises non plus ne peuvent pas s'exprimer ; pas plus que les États, les personnes morales, les nourrissons, les incompétents, les municipalités ou les universités. Ce sont des avocats qui s'expriment pour eux. »

Selon la mythologie grecque, les plus grands criminels finissent dans le Tartare où ils subissent les pires tortures inimaginables. Une conception de l'enfer qu'on retrouvera dans d'autres croyances. Vous y croyez? Plus besoin de long sermon pour vous convaincre, car l'enfer n'a pas attendu notre trépas pour nous accueillir: on est déjà en train de payer les conséquences de nos actes criminels contre la nature.