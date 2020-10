Sénégal: Les préparatifs du Magal en temps de Covid-19

C'est le jour-1 pour les fidèles de la confrérie mouride au Sénégal. Ce mardi 6 octobre, les disciples du soufi Cheikh Ahmadou Bamba célèbreront leur 126e Magal à Touba, ville sainte du mouridisme.

Cette année, les fidèles ont été invités à se munir d'un arsenal sanitaire et à respecter les gestes barrières pour limiter la contamination. Et l'affluence attendue, qui atteint parfois plusieurs millions de pélerins, ne semble pas les décourager.

C'est l'heure de l'inventaire pour Fatou Ndour. Dans quelques heures, cette Dakaroise prendra la route pour Touba.

Dans ses bagages, en plus des tenues traditionnelles noires et blanches qu'elle emporte tous les ans il y a du nouveau. « On prend les masques ! ». Elle n'a pas encore acheté le gel hydroalcoolique.

Bien qu'elle parte équipée, la Sénégalais n'est pas inquiète des risques de contaminations. « Pas du tout ! Nous on est musulmans, on croit en Dieu, alors ce qui arrive doit arriver, on n'a pas peur de tomber malade... »

Comme pour Fatou, il n'était pas question pour Moussa Fara Diop de manquer le Magal. Le Sénégalais qui doit être accueilli par une famille de Touba aux côtés de nombreux fidèles, part équipé lui aussi.

« On part avec des cartons d'eau de Javel que nous n'avions pas l'habitude d'emporter, des masques, du gel, du savon... la préparation est vraiment particulière cette année ; on va même emporter plus de draps. Il s'agit d'éviter de propager le Covid-19. »

Si les fidèles ont été invités par le khalife général des Mourides à prendre leurs précautions et respecter les gestes barrières, l'affluence attendue, qui peut atteindre plusieurs millions de pèlerins selon l'année, fait craindre un rebond épidémique aux autorités sanitaires.