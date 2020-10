Madagascar: Football / Ligue des champions de la CAF - Fosa Juniors décline l'offre !

Fosa Juniors recule pour mieux sauter à la prochaine saison.

L'équipe Fosa Juniors a été désignée pour représenter Madagascar à la Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF), mais le club ne souhaite pas y participer. Le champion de Boeny préfère se concentrer sur la préparation de la nouvelle saison.

« C'est avec un immense regret que nous vous annonçons que Fosa Juniors refuse l'offre de la fédération concernant sa participation à la Ligue des champions de la CAF pour cette année », c'est ce qu'a déclaré, hier, le secrétaire général des Fosa Juniors, Ando Harivola. En effet, le club a décidé de ne pas y participer et a refusé l'offre de la fédération concernant sa désignation à la campagne africaine de football. Selon ses explications, trois raisons empêchent le club de participer. « Le problème financier suite à l'impact de la crise engendrée par la Covid-19 ne nous permet pas d'y aller. L'autre raison c'est que nous n'avons pas assez de temps pour la préparation. Par conséquent, les joueurs risquent de se blesser et de revenir avec de mauvais résultats. C'est l'honneur du pays que nous devons défendre. La plus grande sagesse c'est de ne pas y participer », a-t-il ajouté.

Baggio quitte le navire. En outre, le SG a aussi confirmé que le capitaine emblématique du club, Baggio Rakotoarisoa, a quitté Fosa Juniors. « Il a demandé une augmentation de salaire. Mais vu la situation actuelle, nous ne pouvions répondre favorablement à son offre et cela ne lui convenait pas. On ne pouvait que lui souhaiter le meilleur pour la suite », a-t-il expliqué. Pourtant, vingt-cinq joueurs ont renouvelé leur contrat avec le champion de Boeny. Certains ont signé jusqu'en 2023. Ainsi, cinq nouvelles recrues sont en phase de négociations. Le club attend l'ouverture officielle du mercato pour les annoncer.

Par ailleurs, après six mois de séparation à cause de la Covid-19, les joueurs se sont enfin réunis dans leur fief à Mahajanga, la semaine dernière. Les premiers jours ont été réservés à la finalisation des formalités administratives, les visites médicales et surtout les signatures des contrats professionnels. Après la traditionnelle visite médicale de pré-saison, l'ensemble de l'équipe a été déclarée apte à rechausser les crampons à compter de ce mercredi au stade Rabemananjara. Puisque Titi Rasoanaivo, l'ancien coach, est devenu conseiller technique de Fosa, Ando Harivola a annoncé l'arrivée de son remplaçant. Il s'agit d'un Italien, un certain Salvatore Nobile. Ce dernier va arriver très prochainement, dès que les aéroports seront ouverts, mais en attendant c'est Franck Rajaonarisamba qui entraînera provisoirement le club.