Madagascar/Maroc: Les Barea au Maroc - On sent un coup de pouce d'Ahmad

La Fédération royale marocaine de football a grandement ouvert sa porte pour permettre aux Barea de se préparer au mieux pour le match du 12 octobre face au Burkina Faso qui est déjà sur place.

Une très belle opportunité en fait, et à laquelle n'est pas étranger le président Ahmad, dont l'amitié avec les Marocains est connue de tout le monde. Et même s'il n'est pas intervenu directement, le fait qu'il s'agisse d'une sélection malgache a certainement intercédé en faveur de Madagascar. Il sait plus que tout autre que les Barea ont besoin d'une belle opposition pour espérer prendre de l'expérience, et que les Burkinabés sont tout indiqués pour cela.

L'ancien entraîneur de l'AC Sotema estime alors que pour le bien de tout le monde, il ferait mieux de programmer ce match contre le Burkina Faso. Et c'est mieux, car on ne pense pas que Nicolas Dupuis puisse dire non à l'homme qui l'a placé à la tête des Barea.