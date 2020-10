Madagascar: Volley-ball / Formation Toliara - Des ballons pour la ligue et les clubs

Dans le cadre de la promotion de la discipline dans cette partie de l'île, des clubs ont été dotés de ballons.

Tout est bien qui finit bien. Un bilan positif pour le stage de volley-ball et de beach-volley destiné à 20 techniciens dont des professeurs d'Education physique et sportive (EPS), des coaches, des joueurs et des arbitres de la ligue Atsimo-Andrefana organisé à Toliara. C'est le directeur technique national, Jean Honoré Razafinjatovo qui a dirigé la formation. Après presque 6 mois d'inactivité et encore la difficulté d'organiser les compétitions sportives, la direction technique nationale a décidé de relancer les formations pour mieux harmoniser les acquis en matière de coaching.

Le directeur régional de la jeunesse et des sports, Franklin Andriamanarivo et la présidente de la ligue Veromanitra Haingovololona Nadia Fanomezantsoa ont honoré de leur présence la formation. « Les participants étaient très actifs. Les résultats sont encourageants. La formation s'est déroulée en deux séances, celle théorique et pratique. Plusieurs sujets ont été abordés pendant les jours de formations si on ne cite que la méthodologie et la théorie de l'entraînement, le mini volley-ball, l'arbitrage de volley-ball et de beach volley-ball » a souligné, le DTN, Jean Honoré. La ligue d'Atsimo-Andrefana, hôte et organisatrice de la formation a été dotée en ballons (02 ballons BVB VTX30, 02 ballons BVB MIKASA MSTP, 02 ballons BVB FLUORISSANTS, 02 Ballons MVA 200). Et dans le cadre de la politique de la vulgarisation de la discipline, deux clubs à savoir CARPI et COSROM ont reçu un ballon Mikasa MV 250.

«Comme j'ai expliqué précédemment, d'autres ligues ont demandé d'organiser des formations, mais, finalement, la ligue de Haute-Matsiatra n'était pas prête dans l'organisation » a confirmé, le DTN. Les ligues de Menabe, Anosy et Alaotra-Mangoro ont aussi manifesté leur volonté d'organiser la formation programmée pour le mois de novembre. C'est la formation à Mahajanga prévue au mois de décembre qui bouclera les séries de stage. « Cette formation à Mahajanga figure dans le calendrier de la fédération. S'il y a une évolution positive de la situation, l'organisation d'une compétition de beach-volley sera jumelée avec la formation », a conclu, Honoré Razafinjatovo.