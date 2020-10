Madagascar: Phénomène climatique - Une bourrasque fait des dégâts à Ankorondrano et ses environs

La bourrasque a fait quelques dégâts dans quelques quartiers de la capitale.

Un tourbillon de poussière, et des saletés qui vont avec, a surpris les habitants de quelques quartiers de la capitale malgache hier. Un phénomène qui coïncide avec le début de la saison des pluies annoncé par la direction générale de la météorologie.

La direction générale de la météorologie prévoit des averses orageuses dans quelques régions du pays ce jour. Comme on peut lire dans une publication effectuée sur la page Facebook de l'institution «des averses orageuses devraient être observées dans la majeure partie des régions sauf pour les régions Sofia, Boeny, Melaky et Menabe». Prévisions qui annoncent « le début de la saison des pluies de cette année».

Une saison qui a démarré fort pour certains quartiers de la capitale malgache qui s être surpris dans l'après-midi d'hier. Le vent s'est levé et a soudainement soufflé dans quelques quartiers comme Ankorondrano, Ambodivona ou encore Andranobevava qui a surpris . Le phénomène a causé d'apparents dégâts dans les quartiers en question. Toujours dans la ville des mille, le début de la saison des pluies a marqué les habitants d'Anjomakely qui ont fait face à une interminable pluie de grêle. Pour de plus amples informations sur les pourquoi des phénomènes qui ont été observés hier, nous avons essayé de contacter la direction générale de la météorologie. Notre tentative est restée infructueuse.

Tendance. Dans cette optique, et pour les trois prochains jours, la direction générale de la météorologie du pays annonce des averses et des averses orageuses et de la pluie dans plusieurs régions du pays. Toujours dans ses prévisions, le service de la météorologie du pays annonce que les températures devraient connaître une baisse progressive à partir de ce jour.

Le service de la météo du pays faisant également savoir qu'un « air chaud et instable définit le temps qui fait actuellement dans le pays ». L'air chaud et instable étant également la cause de la forte chaleur ressentie dans plusieurs régions du pays si l'on s'en tient toujours aux publications effectuées par la direction générale de la météorologie sur sa page Facebook officielle. Ainsi, la température maximale serait comprise entre 26 et 36°C, la région où il ferait le plus chaud étant la région Menabe. Tandis que la minimale sera comprise entre 15 et 27°C. Cette dernière concernerait les régions des hautes terres centrales.