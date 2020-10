Madagascar: Production d'eau potable - Des micro-usines durables promues par Ericsson et ses partenaires

Les solutions apportées par les nouvelles technologies se tournent davantage vers le développement socio-économique.

Eliminer la logistique inutile de mise en bouteille et de transport de bouteilles en verre ou en plastique pré-emballées. C'est la solution locale apportée par Wayout, qui a conçu le plug-and-play micro-usines pour la production locale d'eau propre et filtrée, avec une empreinte écologique minimale. Alimentées par des panneaux solaires, les micro-usines offrent un système avancé de purification de l'eau, d'après les explications fournies par Ericsson.

D'après les informations, chaque module est entièrement automatisé et peut filtrer 70 000 litres d'eau, éliminer jusqu'à huit tonnes de CO2 et jusqu'à 200 000 bouteilles en plastique chaque mois. Les opérations des micro-usines, telles que la surveillance de performance et le lancement de l'auto-nettoyage seront gérées par une application smartphone, selon toujours Ericsson. Certes, de grands défis restent encore à relever, car trois personnes sur dix n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité, selon les Nations Unies.

Gestion rentable. Les opérations locales de Wayout dépendent d'une connectivité mondiale fiable. Propulsé par Ericsson IoT Accelerator, Telenor Connexion fournit les services de gestion de la connectivité IoT cellulaire, les cartes SIM et tous les accords nécessaires avec les opérateurs locaux pour fournir un service véritablement mondial. A noter qu'Ericsson IoT Accelerator est une plate-forme IoT (Internet des objets) mondiale, permettant une gestion et des opérations rentables de la connectivité IoT pour toute entreprise de toute échelle, en utilisant l'infrastructure de réseau mobile mondiale sécurisée, évolutive et normalisée. « L'accès à l'eau potable est un droit de l'homme.

Notre idée est de rendre cet accès facile et fiable. En tirant parti de la technologie de pointe et d'une ingénierie robuste, nos micro-usines durables connectées offrent l'eau potable localement, tout en réduisant l'impact environnemental à l'échelle mondiale. Nous voulons la laisser couler », a déclaré Ulf Stenerhag, DG de Wayout. Pour sa part, Mats Lundquist, DG de Telenor Connexion, a exprimé la fierté de sa firme à fournir une connectivité mondiale à Wayout. « C'est une entreprise innovante qui valorise et priorise la durabilité et qui a un impact positif dans le monde entier », a-t-il indiqué.

Pour Kiva Allgood, responsable de l'IoT chez Ericsson, la technologie d'Ericsson peut aider à résoudre les défis mondiaux et accélérer la durabilité. « En collaboration avec Telenor Connexion et Wayout, nous utilisons notre plate-forme mondiale IoT pour offrir une valeur commerciale et sociétale et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU », a-t-il délaré.