Cote d'Ivoire: Tiassalé - L'hôpital général doté d'un centre kinésithérapeute

La cour de l'hôpital général de Tiassalé a servi de cadre à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle Antenne du centre Kiné médical, le jeudi 1er octobre 2020 dans la région de l'Agneby- Tiassa.

À cette occasion, le maire de la commune de Tiassalé, Assalé Tiemoko, présidant la cérémonie, s'est dit heureux de la construction d'un tel édifice dans l'enceinte de l'hôpital général et en particulier dans la commune de Tiassalé.

Pour Assalé Tiemoko, un tel dispositif permettra de rapprocher les populations. « Tiassalé est heureux de vous accueillir. Ce centre est un immense espoir pour nous à Tiassalé.

Il participera à l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous sommes heureux que Tiassalé dispose d'un centre de Kinésithérapie. On ne peut qu'être heureux de découvrir un bâtiment rénové et équipé», a ajouté le premier magistrat de la commune.

Assalé Tiemoko a également traduit toute sa reconnaissance au promoteur du centre kiné médical pour le choix porté sur sa commune. Globe Armelle épse Gogo, directrice du Centre Kiné médical dit avoir été émue et heureuse de constater la présence des autorités et la population, malgré leurs lourdes occupations.

Pour la directrice du centre kiné médical, c'est le lieu d'adresser ses sincères remerciements au gouvernement ivoirien qui a accepté le partenariat en affectant un kinésithérapeute diplômé d'État fonctionnaire dans un centre privé.

« Avec ce nouvel outil de soins, il sera désormais possible de prendre en charge en rééducation fonctionnelle sur place en même temps que les soins médicaux habituels de tous les patients victimes de pathologie invalidante avec perte partielle ou totale de l'autonomie.

De plus, ce centre a toutes les capacités de dépister, de prévenir et de lutter contre les complications invalidantes de nombreuses affections quelle que soit la catégorie d'âge (nourrissons , enfants, adulte et les personnes âgées)», a indiqué la directrice.

Pour sa part , Dr Koffi Eugène , représentant le ministre de la Santé Dr Aka Aouélé a encouragé Gogo Dali et son épouse pour leur engagement aux côtés des autorités dans la prévention et la lutte contre le handicap sous toutes ses formes. Coupure de ruban et visite guidée de la nouvelle enceinte ont mis fin à la cérémonie.