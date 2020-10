Cote d'Ivoire: Seraphin Oka Kouadio - "Avec le président Alassane Ouattara, le meilleur reste à venir"

Les populations de la commune de Béoumi, venues des villages environnants et des quartiers se sont réunies le 30 septembre 2020, à la mairie de Béoumi, pour rendre un vibrant hommage à Seraphin Yao Kouadio, Directeur de Cabinet du ministre de la Fonction Publique, fils et cadre de la ville pour ses nombreuses actions de paix, de développement et surtout pour tous ses bienfaits en faveur de ses "parents".

À travers cette cérémonie d'hommage, les populations de Béoumi ont également rendu hommage au Président de la République Alassane Ouattara, au Premier ministre Hamed Bakayoko ainsi qu'aux ministres Sidi Tiémoko Touré et Général Issa Coulibaly pour leurs actions de développement et leur confiance placée à leur fils, Oka Seraphin.

Par une série de témoignages, les bénéficiaires et représentants des bénéficiaires des actions de Seraphin Oka Kouadio se sont succédé pour témoigner de sa générosité.

Entre autres témoignages, celui des parents d'élèves démunis et défavorisés bénéficiaires de prises en charge scolaire pour la scolarisation de leurs enfants, des bénéficiaires de malades dont les frais d'hospitalisation et d'opération ont été totalement pris en charge par Seraphin Oka.

Mais aussi le témoignage des femmes et des jeunes dont il a été mis à disposition des moyens pour la relance ou pour le démarrage de leurs activités.

"Pour toutes ces actions, le peuple Gôdès et malinké vous dit merci Seraphin Oka Kouadio, digne fils de Béoumi", ont dit Assouman Jean Claude et Angaman Marc, président du comite d'organisation et président départemental de la jeunesse de Béoumi.

Prenant la parole, Seraphin Oka Kouadio a dit sa disponibilité à se mettre au service de ses "parents". Il les a invités à continuer de prier afin que la "paix et la stabilité" soient préservées dans le pays particulièrement dans le département de Béoumi.

Car, dira-t-il, c'est seulement la paix et la stabilité qui ont permis toutes les réalisations du Président Alassane Ouattara. Ajoutant que ce sont ces valeurs qui ont réellement permis au Chef de l'État de réaliser "ces prouesses en si peu de temps pour notre pays".

"Beaucoup a été fait. Mais, beaucoup reste à faire à Béoumi. Le Président Ouattara est engagé dans un vaste programme de développement de Béoumi.

Soyez rassurés chers parents, avec le Président Alassane Ouattara, nous avons réussi de belles choses mais le meilleur reste à venir avec lui. Continuez d'être nos relais et le relai du Président Alassane Ouattara dans tous les quartiers et les villages de Béoumi.

Je suis heureux et ému en ce jour pour tant d'honneur à mon égard. Je voudrais vous demander de faire de la paix une réalité quotidienne. La diversité ethnique à Béoumi ne veut pas dire que nous sommes différents. Restons unis et solidaire", a dit Seraphin Oka Kouadio.

Toujours dans le même élan de bienfaisance, le Directeur de Cabinet du ministre de la Fonction Publique a offert à ses parents plusieurs enveloppes et annoncé le renforcement des toutes ses actions en leur faveur.