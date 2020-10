Congo-Brazzaville: Education - L'Amicale Balou Constant va primer des meilleurs élèves à Pointe-Noire

Fidèle à sa tradition, l'association Amicale Balou Constant (ABC) organisera le 10 octobre à Pointe-Noire, en partenariat avec Webb Fontaine Congo, la 3ème édition d'émulation des meilleurs élèves de l'école primaire Balou Constant et du collège Moë- Poaty.

Pour cette année, au total 100 élèves seront récompensés par cycle au niveau des deux plus grands établissements de l'arrondissement 4 Loandjili, au cours de cette cérémonie à laquelle assisteront les autorités politiques et administratives de la ville de Pointe-Noire, les anciens élèves, les enseignants et l'administration des écoles.

Cette cérémonie qui se déroulera dans le strict respect des consignes de distanciation liées à la Covid-19 limite le nombre des participants, notamment les récipiendaires, les chefs de quartiers, des donateurs ainsi que des autorités municipales dudit arrondissement.

En effet, placée sous le parrainage de la société Webb Fontaine Congo avec l'accompagnement de la société Bralico, mais aussi le soutien du conseiller Franck Mapakou, cette émulation va récompenser les efforts fournis par les meilleurs élèves. Elle permet de les pourvoir en fournitures scolaires, dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021.

Selon les organisateurs, différents lots seront remis aux récipiendaires. Il s'agit, entre autres, des tablettes, des ordinateurs, des kits scolaires constitués des sacs, fournitures scolaires, des livres au programme, mais aussi du matériel de protection contre la Covid-19 ( des cache-nez, des solutions hydroalcooliques) et des enveloppes allant de 30 à 50 000 pour les plus distingués.

En récompensant les efforts fournis au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever, cette émulation vise aussi à aider une centaine de parents d'élèves à la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021.

Créée en 2014, l'Amicale Balou Constant est une organisation non gouvernementale engagée, depuis plusieurs années, dans la défense de l'accès à l'éducation formelle et dans la promotion de l'excellence en milieu scolaire.

Elle a missions notamment de préparer l'élite congolaise aux responsabilités et aux opportunités de participer au développement de l'Afrique et du Congo à travers l'éducation.

Depuis sa création, l'ABC compte à ce jour plus de 300 membres. Elle a déjà organisé deux éditions d'émulation scolaire, une cérémonie de remise des kits scolaires à 2 000 élèves, et un vaste projet de soutien scolaire des candidats aux examens d'Etat (BAC, BEPC et CEPE).

Grâce à ce programme, l'association ABC a permis de relever le taux de succès, après le confinement, des écoles partenaires aux différents examens d'Etat.