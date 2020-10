Cote d'Ivoire: Guichet unique automobile - Un mécontentement des travailleurs de Côte d'Ivoire Logistique pourrait paralyser le service

Le Syndicat libre des agents de Côte d'Ivoire Logistique (Sylacil) et le personnel projettent d'entrer en grève ce mardi 6 octobre 2020. Un préavis de grève a été déposé à cet effet à la direction générale, le lundi 28 septembre dernier, relativement à des griefs et des revendications concernant la vie sociale et professionnelle des employés de Côte d'Ivoire Logistique, apprend-on.

Le secrétaire général du Sylacil, Javel Kouakou, joint au téléphone, a indiqué que « cette manifestation ayant pour cadre l'enceinte de la société (Vridi Zone industrielle) n'a rien à avoir avec la situation socio-politique du pays ».

Rassurant que seuls les moyens conventionnels autorisés par le droit du travail et la convention collective interprofessionnelle ne seront utilisés.

Selon lui, l'arrêt de travail pour une durée indéterminée des personnels de Côte d'Ivoire Logistique est motivé par deux revendications majeures des travailleurs que sont le non-paiement des salaires des mois d'août et de septembre 2020, conformément à l'article 32.3 du code du travail et le non-respect des accords de la réunion de conciliation du 26 juin 2020 (Paiement d'arriérés de gratification au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et remboursement des ponctions de 20% opérées « illégalement » sur les salaires des agents depuis 21 mois).

Il faut le rappeler, Côte d'Ivoire Logistique est une société anonyme. Sa plateforme intègre plusieurs services dont les douanes ivoiriennes et la Sicta.

La direction approchée a indiqué que le dialogue se poursuit avec le syndicat.