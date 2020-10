Gabon: Vision stratégique - « L'Afrique a vraiment besoin de leadership... » J. OLLA

Le gabonais Jeams Olla, diplômé de Droit de la Production et Distribution de l'Energie à l'Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, ancien cadre à Shell et dirigeant associé d'un cabinet des ressources humaines, nous apprend que « La vision stratégique est une nécessité pour le leadership africain. Le leadership requiert d'avoir une vision stratégique ». En essayant d'apporter quelques réponses sur le véritable sens d'une « Vision Stratégique ».

" Où veux-tu emmener l'entreprise, où veux-tu emmener le pays ? Quelle est ta vision stratégique ?

Répondre à ces questions est primordiale avant d'embarquer des passagers dans le train du changement, quel qu'il soit. Être un leader ce n'est pas seulement aspirer à occuper un poste aussi élevé ou prestigieux soit-il, mais c'est avoir l'ambition de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, à quelque chose qui nous dépasse.

J'ai écouté récemment sur une chaîne de radio, un prétendant à la présidentielle ivoirienne esquisser son projet de société, en répétant ce qu'on entend souvent dans ces circonstances : "construire des écoles, des hôpitaux, et même pourquoi pas, copier le modèle parlementaire allemand etc". En somme, le discours habituel repris depuis 60 ans sans grand succès d'ailleurs. Aucune originalité. C'est l'éternel recommencement avec les fameux "projets de société" insipides, sans saveur et sans vision stratégique, sans ambition. L'Afrique a vraiment besoin de leadership.

« Une vision stratégique survit à votre mort. »

Une vision stratégique aspire une nation vers les hauteurs. Elle fait rêver en même temps qu'elle mobilise un peuple pour réaliser de grandes choses. En 1961, Kennedy avait proposé aux Américains d'envoyer, avant la fin de la décade, un homme sur la lune et de le ramener sain et sauf sur la terre. Il lança ensuite la mission Apollo. Malgré la mort prématurée du Président, ce projet s'est poursuivi parce que cette vision stratégique avait été partagée avec le peuple américain qui se l'était appropriée et l'avait mise en œuvre. Une vision stratégique survit à votre mort.

J'ai donné des séminaires de leadership au Burkina Faso et, lorsque je demandais aux stagiaires de me citer le nom d'un leader exemplaire, ils ont tous désigné Thomas Sankara qu'aucun d'entre eux n'avaient d'ailleurs connu. Sankara est resté au pouvoir 4 ans mais sa vision stratégique d'une Afrique libre et digne a impacté la conscience des Burkinabè et des africains en général. Ses plaidoyers sur la dette africaine font encore écho aujourd'hui.

Beaucoup d'Africains sont admiratifs de ce qu'il se passe au Rwanda. Ce n'est pas le hasard. Le développement du Rwanda a été pensé, conceptualisé avec une vision stratégique 2020. J'ai visité ce pays il y a quelques années et tout le monde me parlait de la vision 2020. L'exemple Rwandais montre la nécessité pour un leader d'avoir une vision stratégique solide, partagée par le peuple qui se l'approprie.

Le leadership est crucial pour le développement de notre continent. Même s'il nous est difficile de nous unir tout de suite en tant que "États Unis d'Afrique". Il est néanmoins indispensable de développer chez les africains un esprit de leadership dans la gestion de nos espaces géographiques actuels. Il faut former les jeunes africains au leadership. Ils sont appelés à construire cette nouvelle Afrique. Le leadership c'est la responsabilité et le courage. "