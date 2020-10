Cameroun: Education - Les enseignants à l'honneur

Plusieurs activités ont été organisées la semaine dernière pour rendre hommage à ces seigneurs de la craie qui sont célébrés ce jour.

C'est dans un contexte particulier que des milliers d'enseignants du primaire et du secondaire du Cameroun vont se joindre à la communauté internationale pour célébrer ce lundi, la Journée mondiale à eux dédiée par les Nations unies. Cette année, la célébration est particulière au moins sur deux aspects. D'abord elle tombe le même jour que la rentrée scolaire. Ensuite, à cause de la crise sanitaire, cette commémoration ne connaîtra pas la grande mobilisation habituelle organisée au Palais polyvalent des Sports pour ce qui est de Yaoundé. Néanmoins, en prélude à cette célébration, une semaine entière a été consacrée aux enseignants. Elle était meublée par plusieurs activités proposées par les ministères en charge du secteur de l'éducation. Il s'agit, entre autres, des dépistages gratuits du Covid-19, des contrôles volontaires de l'hypertension artérielle et du diabète.

Parmi ces activités, une table-ronde a été organisée le 1er octobre dernier au ministère de l'Education de base, sur le thème de cette 26e édition : « Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». La rencontre a permis d'encourager les enseignants pour qu'ils surmontent les crises que traversent le pays afin de continuer leur travail. En présidant les travaux, le secrétaire général du Minedub, Adam's Daniel Oyono a expliqué que « les enseignants jouent un rôle central dans la construction du capital humain à travers leur travail. En ce moment où nous allons démarrer l'année scolaire, cette table-ronde apporte une contribution substantielle sur la qualité de l'éducation souhaitée, avec une emphase sur le caractère de leadership que doivent jouer les enseignants ». Dans la même veine, Paul Ombiono, enseignant, a ajouté qu'en temps de crise, l'enseignant travaille sous le feu de l'action. Il se présente lui-même comme un manager. « Il s'agit pour l'enseignant en temps de crise, de ne pas abandonner son poste de travail et de se comporter comme un guide. L'enseignant étant un façonneur d'avenir à travers les cours qu'il dispense. Il s'agit non seulement de modeler l'avenir des jeunes mais celui de toute la nation», a détaillé l'enseignant.