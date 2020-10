Congo-Brazzaville: Secteur minier - Le FMI appelé à constater le non-respect du préalable relatif à la transparence

L'Asadho, qui appelle l'institution de Bretton Woods à faire ce constat, continue à accuser les ministres du Budget et des Finances à bloquer le décaissement des moyens financiers destinés à financer la mise en œuvre de la feuille de route et le fonctionnement de ce processus dans le pays, malgré les instructions du chef de l'Etat et du Premier ministre dans ce sens.

L'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho) s'est dite très préoccupée par le faible engagement du gouvernement congolais à instaurer une transparence effective dans le secteur minier en République démocratique du Congo (RDC). L'ONG, qui appelle le Fonds monétaire international (FMI) à constater qu'en rapport avec ce préalable, le gouvernement congolais n'a encore rien fait, recommande à cette institution internationale d'ajourner la conclusion du programme triennal jusqu'à la mise en œuvre effective de trois préalables.

L'Asadho dit, en effet, constater qu'en rapport avec les trois préalables posés par le FMI pour la conclusion d'un programme triennal dont la transparence du secteur minier, passant par la publication du rapport de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (Itie) et la publication des contrats passés par la Minière de Bakwanga et la Société des mines d'or de Kilomoto, le gouvernement congolais n'a pas encore fourni au secrétariat technique de l'Itie les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour rencontrer les exigences du conseil d'administration de l'Itie.

Pour cette ONG, il est difficile d'envisager la transparence du secteur minier sans soutien à la mise en œuvre de l'Itie. « L'engagement du gouvernement sur la transparence du secteur minier est encore verbal. Il y a trop de discours. Les instructions données par le président de la République et le Premier ministre pour que les moyens financiers soient mis à la disposition de l'Itie-RDC n'ont connu qu'une petite exécution », a indiqué cette organisation dans un communiqué du 5 octobre signé par son président, Me Jean-Claude Katende. Et de faire savoir que le gouvernement n'a, dans ce sens, décaissé que les moyens financiers nécessaires pour payer les créances relatives aux arriérés de loyer des bureaux de l'Itie-RDC et aux honoraires de l'administrateur indépendant.

L'Asadho continue, cependant, à accuser le ministre du Budget, Baudouin Mayo, et celui des Finances, Jose Sele Yalaghuli, de continuer à bloquer le décaissement des moyens financiers destinés à financer la mise en œuvre de la feuille de route et le fonctionnement de l'Itie-RDC. « Ils se passent même des instructions du président de la République et du Premier ministre dans toute impunité », fait constater l'ONG, qui rappelle que pour la société civile, le financement de l'Itie est un des éléments qui devraient montrer que l'engagement du gouvernement congolais pour la transparence du secteur minier est ferme. « Ce qui n'est pas le cas pour le moment », s'est convaincue l'Asadho.