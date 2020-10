Congo-Brazzaville: Football - Le Complexe sportif de la ville océane reste fermé

Le département de Brazzaville ouvrira ses stades aux sélections nationales seniors messieurs et féminines ainsi qu'aux clubs engagés en compétitions africaines des clubs, alors que les autres stades du pays dont celui de Pointe-Noire n'ouvriront pas.

Privé des clubs engagés en compétition de la Confédération africaine de football, le Complexe sportif de Pointe-Noire n'ouvrira pas ses portes aux sportifs jusqu'à nouvel ordre. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Ngouélondélé, l'a précisé lors de la réunion tenue la semaine dernière avec le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) et la Fédération congolaise de footbal.

En effet, en dehors des sélections nationales seniors messieurs A et A' et les sélections des dames, l'AS Otoho et l'Etoile du Congo, engagées en compétitions africaines de football, ont reçu un avis favorable de reprendre les entraînements. «La dérogation pour l'instant n'est faite que pour le football. Peut-être progressivement va-t-on arriver à d'autres fédérations. Même le football qui a bénéficié d'une faveur, le ballon ne roulera qu'à moitié », a indiqué le ministre lors de cette communication. Soulignons toutefois que cette reprise des entrainements des équipes engagées dans les compétitions de la CAF est conditionnée par la réalisation des tests de dépistage du coronavirus à tous les joueurs et à leur staff technique. Et toute les équipes seront en régime interne durant toute la période de la compétition.