Afrique: Le Togo a réalisé la meilleure performance mondiale

Le Togo a réalisé la meilleure performance mondiale en 2019 en matière d'investissement direct étranger, par rapport à la taille de son économie selon le nouveau classement de Greenfield Performance Index 2020.

L'information ressort du fDi Intelligence, un service du Financial Times spécialisé dans l'analyse de la mondialisation, qui a publié son Greenfield Performance Index 2020, un rapport sur les 50 meilleures performances mondiales en matière d'investissements directs étrangers au cours de l'année 2019. 15 pays africains figurent dans la liste à la tête de laquelle se trouve le Togo tant sur le plans continental que mondial.

Le pays dirigé par Faure Gnassingbé vient en tête, avec 11 projets attirés qui lui valent un indice de 10,93. En tenant compte de la taille de son économie, c'est tout simplement la meilleure performance mondiale.

« Le Togo attire donc plus de dix fois le montant d'IDE Greenfield auquel on pourrait s'attendre, compte tenu de la taille de son économie », ont indiqué les auteurs du rapport cité par l'agence Ecofin la semaine dernière.

Selon l'agence, cette part importante des investissements directs étrangers attirés par le Togo est due, entre autres, « au double partenariat signé début novembre 2019 avec le richissime homme d'affaires nigérian Dangote pour l'implantation d'une usine de traitement de phosphate (2 milliards de dollars) et l'installation d'une usine de fabrication de ciment (60 millions de dollars) » et de plus, « les services financiers, les matériaux de construction et les services aux entreprises sont les principaux secteurs d'IDE du pays et ont représenté près de la moitié (46,2 %) de ses projets d'IDE entrants en 2019 ».

En Afrique, il est suivi du Rwanda (10,61 et 2ème performance mondiale) et du Mozambique (8,97 et 4ème mondial). Ce sont le Cameroun et l'Egypte qui ferment le classement africain, avec respectivement une 32ème et une 42ème place mondiale pour des scores de 3,08 et 2,44.

De façon globale, le continent africain affiche la 2ème meilleure performance mondiale en matière d'IDE, derrière l'Europe.