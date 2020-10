Gabon: Pélgie Mékui M'Ondo , La Reine Mère des Eaux couronnée

La nouvelle Reine Mère des Eaux a été intronisée ce samedi 03 octobre 2020 à Libreville. L'évènement de cette intronisation a eu lieu à Ondogo, un quartier du premier arrondissement de la capitale gabonaise. Plusieurs membres du comité national des praticiens de la médecine traditionnelle étaient présents à cette cérémonie grandeur nature et riche en couleurs. Une cérémonie où le cultuel s'est simplement invité à la culture.

Pélgie Mékui M'Ondo, originaire de Minvoul (province du Woleu-Ntem) est la nouvelle Reine Mère des Eaux. Elle a été couronnée ce samedi 03 octobre 2020 au quartier Ondogo (Village Nkok). La cérémonie d'intronisation s'est déroulée sous les regards avertis des femmes et des hommes enracinés dans les traditions africaines, partant, celles gabonaises. Tous ou presque étaient vêtus aux couleurs du drapeau national Vert-Jaune-Bleu.

La cérémonie était riche en couleurs où chants et danses étaient rythmés. Ces chants et danses ont donné plus de vie à ces retrouvailles dignes de la culture gabonaise. L'on pouvait penser au Journaliste camerounais d'RFI, Alain Foka, qui dans son émission Archives d'Afrique ne cesse de rappeler que « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est comme un monde sans âme »

Pour Nlere Zeme, un prêtre Bwiti, cette cérémonie n'est pas fortuite. « Pélgie Mékui M'Ondo, originaire de Minvoul, Reine Mère des Eaux est héritière d'une relique léguée par ses ancêtres. Ce sont ces mêmes ancêtres qui lui ont léguée cette couronne. C'est elle qui gouverne, elle qui dirige toutes les eaux du monde. Elle n'a pas usurpé ce titre et cette couronne » fait-il savoir

Le ministre du culte Bwiti poursuivra ses propos en faisant la différence entre la Reine des côtes et celle des eaux. Selon lui, la reine Mère des Eaux n'a rien avoir avec la reine des côtes. « Au Gabon, nous avons la Reine des côtes. Mais la Reine des cotes n'est pas la Reine des Eaux. La Reine des Eaux, c'est elle qui est au-dessus. C'est cette raison qui a motivé l'intronisation de cette Reine, celle des Eaux » ajoute-t-il.

Présent à cette fête d'intronisation, Felix Rodrigue Engouré Eva, Secrétaire général du Comité national des Praticiens de la Médecine traditionnelle du Gabon, a exhorté les Gabonais à s'adonner à la culture, à sa préservation et surtout à valorisation. Il a d'ailleurs rappelé qu'avant l'arrivée des colons, nos sociétés évoluaient avec des rois et des royaumes. L'intronisation de la Reine Mère des Eaux, dira-t-il, n'est que la suite logique de ce qui a toujours existé. Ainsi, le traditionaliste n'a pas manqué de lancer un appel et souhaite qu'il troue échos auprès des uns et des autres. « Gabonaises, Gabonais, Africains, revenez à la source. C'est cette source qui vous permettra de renouer avec ce que vous avez pensé que vous avez perdu, mais qui est toujours là, et qui n'attend de vous... » insiste-t-il.

Le son de la harpe (cithare) était du rendez-vous de cette cérémonie qui a conjugué les aspects culturel et culturel dans une bonne et belle ambiance. Nul n'a vraiment pas le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Un peuple sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures, nous enseigne un proverbe africain.