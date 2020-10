Gabon: Prudentes, les autorités gabonaises maintiennent les mesures sanitaires

Libreville, Gabon — Malgré un léger mieux en terme de courbe résumant la situation épidémiologique du pays, le ministère de la Santé a prolongé les mesures de prévention de lutte et de riposte contre la pandémie de la Covid-19.

Si 31 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des 72 heures, la surveillance épidémiologique est maintenue, de crainte, certainement d'une nouvelle recrudescence de la pandémie. Sur un total de 5866 tests réalisés, on enregistre au 2 octobre, 62 guérisons et 3 hospitalisations. Depuis le début de l'épidémie, 180 173 tests ont été réalisés et 8787 personnes avaient été testées positives. On compte à travers le pays officiellement 54 décès. A ce jour, l'épidémie de coronavirus a, selon les dernières données disponibles, infecté près de 35 millions de personnes dans le monde et plus de 1 million de décès, les Etats-Unis sont toujours le pays comptant le plus de morts. Avec 209.399 personnes mortes de virus, ils restent devant le Brésil (145.987), l'Inde (101.782), le Mexique (78.880) et le Royaume-Uni (42.317).

A différents endroits du globe, des mesures de restrictions sont appliquées.