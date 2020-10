Afrique Centrale: Le président de la CEEAC entame sa visite en Angola ce lundi

Luanda — Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto da Piedade Veríssimo, débute ce lundi une visite officielle en Angola, dans le but d'établir des contacts avec les autorités angolaises.

Selon le ministère des Affaires étrangères, à Luanda, Gilberto da Piedade Veríssimo sera reçu, le même jour, par le chef de la diplomatie angolaise, Téte António.

Le programme de visite du numéro un de la CEEAC prévoit des rencontres séparées avec les ministres de la Défense nationale et des Anciens combattants, João Ernesto dos Santos, des Finances, Vera Daves, de la Santé, Sílvia Lutucuta, et de l'Économie et de la Planification, Sérgio Santos.

Toujours dans la capitale angolaise, Gilberto da Piedade Veríssimo s'entretiendra avec les ministres de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, et de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto.

Le président de la Commission de la CEEAC devrait également être reçu, en audience, par le Président de la République d'Angola, João Lourenço.

La CEEAC comprend l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Rwanda, São Tomé et Principe, le Tchad et le Gabon, ce dernier abritant le siège de l'organisation.