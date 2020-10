Angola: La Cour des comptes détecte des irrégularités dans la gestion de Paixão Júnior à BPC

Luanda — La Cour des comptes a détecté plusieurs irrégularités dans la gestion de Paixão Júnior, en tant que président du Conseil d'administration de la Banque d'épargne et de crédit (BPC - Banco de Poupança e Crédito, en portugais), entre 2010 et 2016, rapporte Jornal de Angola dans son édition de lundi (5 octobre).

Selon le rapport d'audit de la Cour des comptes à BPC, SA, auquel Jornal de Angola a eu accès, au cours de la période 2017-2018, parmi les anomalies figurent des investissements dans des immeubles, des terrains et même des pertes dans la conversion en monnaie nationale des contrats conclus en devises étrangères, dont le taux de change s'est avéré défavorable à la BPC, en plus de conflits d'intérêts et des affaires avec "lui-même".

Les conflits d'intérêts et d'affaires avec lui-même sont attribués à l'ancien président du Conseil d'administration de BPC, limogé de ses fonctions le 3 octobre 2016, par l'ancien président de la République, José Eduardo dos Santos, après 17 ans à la tête de cette banque (depuis 1999).

Paixão Júnior est accusé d'avoir vendu à la banque, qu'il gérait, un terrain de 3 300 mètres carrés à Zango 3 (Luanda), d'une valeur de 1,600 million de dollars US, un héritage dont il était l'un des héritiers. Le terrain a été vendu par la société July & Filhos, qui appartient au frère de Paixão Júnior.

Le prix de 484 $ le mètre carré pratiqué lors de la vente dudit terrain était cinq fois supérieur à la moyenne du terrain sur le marché.

Selon le document de la Cour des comptes, après avoir été destitué du poste de président de la BPC, Paixão Júnior a ordonné l'acquisition d'un terrain de 300 hectares à Barra do Dande, dans la province de Bengo, à la société Mazzarati, pour un montant de 40.469.112 de dollars US, non prévu dans le budget.

L'acquisition a été réalisée par le directeur adjoint de la Direction commerciale de l'époque, João Paixão, le 3 octobre 2016. Cette acquisition était basée sur un contrat signé uniquement par Paixão Júnior, ayant illégitimité dans son exécution, car pour être valide le contrat devrait être signé par deux administrateurs de la BPC, selon le règlement de la banque.

Contacté par Jornal de Angola pour réagir au rapport de la Cour des comptes, Paixão Júnior a déclaré: «Je ne réagis pas en dehors des tribunaux».

Quelques actes irréguliers commis par Paixão Júnior :

- Exécution financière au-dessus de l'exécution physique de l'immeuble Micro-Finanças situé à Huambo, des projets résidentiels Malanje et Joseph, à Luanda.

- Vente à BPC d'un terrain hérité de la famille de Paixão Júnior dont l'ancien gérant de la banque était l'héritier.

- Acquisition des terrains à Luanda occupés par des tiers.

- Contrat de construction d'une copropriété avec surfacturation dont les travaux sont interrompus depuis 2013.

- Acquisition d'un droit de surface sur 17 grands terrains non adaptés à l'activité bancaire.