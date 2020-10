Congo-Brazzaville: Vie des partis - Jean François Kando élu président de la fédération PCT Pointe-Noire

L'assemblée générale élective de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département de Pointe-Noire a eu lieu, le 3 octobre, à la permanence de la ville sous la direction du secrétaire général Pierre Moussa.

Dans son mot de circonstance, le secrétaire général du PCT a évoqué l'objectif de la campagne de restructuration en cours de son parti. Il a signifié qu'à l'issue de cette campagne, la fédération du PCT Pointe-Noire doit absolument s'installer comme un maillon fort de la solide chaîne de mobilisation des forces du PCT afin de corriger ses contres performances d'hier dans ce département. L'orateur a interpellé avec insistance les participants à l'assemblée générale et à l'ensemble des membres de ce parti à Pointe-Noire, sur la nécessité de cultiver l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité, facteurs-clés de succès dans toute action politique. Il a invité la fédération du PCT Pointe-Noire à jouer pleinement sa partition dans le soutien que le PCT apporte au président Denis Sassou N'Guesso et à contribuer au rayonnement du parti. « Pointe-Noire doit être à jamais un véritable vivier pour le PCT, vous devez répondre aux attentes du parti, c'est le sens de l'action que vous devez mener. Mettez-vous donc au travail et pour cela vous devez être assurés du soutien de la direction politique nationale du parti. J'invite tous les cadres et militants de la fédération à appuyer la nouvelle équipe pour maximiser l'efficacité de l'action du parti sur le terrain afin d'aborder avec sérénité et efficience les défis présents et à venir », a-t-il déclaré.

Pour sa part le nouveau président de la fédération PCT Pointe-Noire a signifié qu'en acceptant la charge de conduire les destinées du PCT à Pointe-Noire, il mesure la grandeur et la lourdeur de la tâche qu'attend le nouveau conseil fédéral qu'il aura l'honneur de diriger au regard du contexte et de l'agenda politique du pays. Remerciant le président du comité central de son parti, Jean François Kando a pris l'engagement de renverser les tendances lors de la prochaine consultation électorale qui se pointe à l'horizon. « En m'élisant à la tête du secrétariat permanent du conseil fédéral du PCT Pointe-Noire, je mesure à sa juste valeur le poids de la responsabilité qui est la mienne en tant que capitaine du bateau battant pavillon PCT dans le département de Pointe-Noire. Les défis sont nombreux, mon programme, c'est celui du parti édicté par les conclusions de son cinquième congrès ordinaire et les directives et orientations de la direction politique nationale. Notre challenge, c'est la victoire éclatante du camarade Denis Sassou N'Guesso dès le premier tour à la présidentielle 2021 », a-t-il dit.

Le secrétariat permanent du conseil fédéral du PCT Pointe-Noire est composé de onze membres, Jean François Kando remplace à ce poste Victor Foudi. En plus de ce secrétariat, le conseil fédéral a élu une Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de cinq membres dirigée par Gabriel Nzambila. Les participants ont adressé une motion de soutien au président du comité central, Denis Sassou N'Guesso, et une autre motion de confiance au secrétaire général Pierre Moussa.