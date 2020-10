Congo-Brazzaville: Likouala - Gilbert Djombo Bomodjo reprécise les missions des nouvelles autorités locales

Le préfet du département de la Likouala, Gilbert Djombo Bomodjo, qui a récemment intronisé les sous-préfets d'Impfondo et d'Epena, ainsi que l'administrateur-maire de la communauté urbaine d'Epena, a rappelé l'étendue de leurs missions.

Nommés par décret présidentiel, les sous-préfets d'Impfondo, Gabriel Mbindoma, et d'Epena, Benoît Alangamoye Bakary, ainsi que l'administrateur-maire de la communauté urbaine d'Epena, Anaclet Ernest Mongo, viennent d'être installés dans leurs nouvelles fonctions. Enseignant de formation, le nouveau sous-préfet d'Impfondo a appelé la population à l'unité, au travail et au regroupement autour des autorités départementales et locales.

Gabriel Mbindoma dont la sous-préfecture compte trente-deux villages a également exhorté ses administrés à la vigilance en cette période où l'on signale la réapparition de l'épidémie à virus Ebola de l'autre côté du fleuve et à lutter contre la pandémie de Covid-19. « Le message que je lance à la population, c'est un message d'unité, de travail, un message de regroupement autour de leurs autorités », a-t-il déclaré.

Le préfet de la Likouala, Gilbert Djombo Bomodjo a rappelé les attributions de ces nouveaux promus. Selon lui, le district est placé sous l'autorité du sous-préfet et la communauté urbaine sous celle de l'administrateur-maire. « Le sous-préfet est placé sous l'autorité directe du préfet qu'il représente dans sa circonscription. Il agit, à ce titre, par délégation du préfet. Il est dépositaire de l'autorité de l'Etat, rend compte au quotidien au préfet de la situation de sa circonscription ; veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de la sécurité et de l'ordre public et à la protection de la population », a-t-il reprécisé.

Le sous-préfet exerce, a-t-il ajouté, le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des agents de l'Etat en service dans le district à l'exception, entre autres, des agents relevant du corps judiciaire.