Congo-Kinshasa: Ecoles conventionnées catholiques - Tout enseignant du degré primaire doit désormais être catholique pratiquant

La décision, qui prend déjà effet au cours de l'année scolaire 2020-2021, a été annoncée par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, au cours d'une homélie prononcée le dimanche dernier, à huit jours de la rentrée des classes pour l'année indiquée.

La décision du Cardinal Fridolin Ambongo de n'accepter désormais comme enseignant du degré primaire dans les écoles catholiques que les chrétiens de cette confession religieuse, a été annoncée, le 4 octobre, dans son homélie, à l'issue de l'inauguration et de l'installation du nouveau doyenné Saint Eugène de l'archidiocèse de Kinshasa à Maluku. Selon le site Sosoyamboka.info, cette décision entre en vigueur en cette année scolaire 2020-2021. « L'enseignant de l'école primaire dans les écoles conventionnées catholiques sera, sans autre forme de procès, un fidèle catholique », a dit l'archevêque métropolitain.

Le Cardinal Fridolin Ambongo, précise la source, a invité les curés et coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques de la République démocratique du Congo au strict respect des valeurs catholiques et à l'observance des valeurs de l'Eglise par tous les prêtres et fidèles. « A l'école primaire, tout enseignant doit être un catholique pratiquant, car la catéchèse figure dans le programme scolaire dans toutes nos écoles. On ne peut pas accepter qu'un enseignant non catholique vienne dispenser la catéchèse aux élèves, d'autant plus qu'il n'a aucune notion sur les valeurs de l'Eglise », a soutenu le Cardinal. Fridolin Ambongo a, par ailleurs, menacé des sanctions, tous curés et coordonnateurs qui n'appliqueront pas cette nouvelle décision. Si je rencontre un tel cas, a-t-il clairement indiqué, c'est le curé et le coordonnateur à qui je demanderai des comptes. « Je ne m'en prendrais pas à l'enseignant. On ne badine pas avec les valeurs catholiques », a-t-il insisté.