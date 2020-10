Congo-Kinshasa: Province du Nord-Kivu - Félix Tshisekedi en séjour de trois jours à Goma

Un des temps forts de la visite du président de la République reste la tenue de la visioconférence d'un mini-sommet de la sous-région des Grands lacs visant à scruter les voies pouvant ramener la paix dans cette partie du pays.

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé le lundi 5 octobre à Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu. C'est en plein milieu d'après-midi que l'avion transportant le cinquième président du Congo indépendant et sa délégation a atterri à l'aéroport international de Goma. L'effervescence était totale sur le site aéroportuaire pris d'assaut des militants et sympathisants de plusieurs partis politiques et mouvements citoyens qui tenaient à communier avec le successeur de Joseph Kabange. Ce dernier a été accueilli au bas de la passerelle par les autorités nationales et provinciales, avec à leur tête le gouverneur de la province, Carly Nzazu Kasivita.

Après deux reports successifs, la visite du chef de l'Etat RD-congolais à Goma est cette fois-ci effective et s'inscrit dans la dynamique de recherche des solutions définitives à l'insécurité persistante à l'est du pays. Autant dire que la question sécuritaire sera au menu du séjour de travail présidentiel avec, à la clé, des rencontres avec les notables de cette province touchée par des incursions récurrentes des groupes armés, nationaux et étrangers. Dans la foulée, le chef de l'Etat devrait également présider plusieurs réunions sur la sécurité à l'est du pays, surtout dans la région de Beni au Nord-Kivu.

Toutefois, le mini-sommet avec les cinq chefs d'Etat de la sous-région des Grands lacs censé se tenir par visioconférence constituera le point d'orgue de ce séjour de travail hautement stratégique pour la paix dans la région. Avec ses homologues du Rwanda, du Burundi et de l'Angola, le président de la République entend aborder la problématique de la paix dans les Grands lacs sous toutes ses coutures en vue d'y trouver une thérapeutique de choc censée restaurer la paix dans la région. Un conseil des ministres des Affaires étrangères précédera la réunion virtuelle de haut niveau de ces cinq chefs d'États. Des experts des pays concernés s'attelaient déjà dimanche à la finalisation des préparatifs de ce mini-sommet.