Cameroun: Lions indomptables - Jour de rentrée

L'équipe nationale fanion entame ce jour en Hollande un stage de neuf jours qui sera ponctué par un match amical contre le Japon le 9 octobre prochain.

Cela faisait un bon bout de temps qu'il n'y avait plus eu un regroupement des Lions indomptables. Le dernier match officiel du Cameroun remonte en effet au 17 novembre 2019. Une victoire à l'extérieur 1-0 sur le Rwanda dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2022. Après de nombreux mois d'arrêt, notamment en raison de la pandémie du Covid-19, les Lions vont donc reprendre du service ce jour. Un retour aux affaires courantes pour Antonio Conceiçao et ses joueurs qui vont séjourner aux Pays-Bas jusqu'au 13 octobre prochain. Une période FIFA que le Cameroun va mettre à profit à travers la rencontre amicale de vendredi prochain à Utrecht face au Japon.

Le regroupement qui démarre ce jour s'effectue dans un contexte particulier. Le Covid-19 a beaucoup influé sur les choix du sélectionneur national dans la composition de la liste des 24 joueurs convoqués. Les autorités sanitaires hollandaises ont posé leur veto sur la présence des joueurs évoluant dans des pays classés en zone rouge. En plus de ce paramètre, le sélectionneur portugais a dû composer avec des défections. Notamment celles de certains éléments de la première liste élargie de 32 joueurs présélectionnés, non encore disponibles pour arborer la tunique des Lions indomptables.

Pour ce stage, des incertitudes planent sur la présence d'Ignatius Ganago. L'attaquant formé à l'Ecole de football des Brasseries du Cameroun, tributaire d'un bon début de saison en Ligue 1 française avec Lens, est sorti sur blessure samedi dernier. Néanmoins ce sera également l'occasion de découvrir de nouveaux visages à l'instar d'Ahmad Ngouyamsa (Dijon), Jean Onana (Mouscron), Tsiy William Ndenge (Lucerne) et Serge Tabekou. De la même façon que l'on va observer avec attention la montée en grade des ex-internationaux U23 tels que Franck Evina (Hanovre), Samuel Oum Gouet (Altach) et Yan Brice Eteki (Grenade). De nouvelles options pour Antonio Conceiçao dans la perspective de la double confrontation du mois prochain face au Mozambique (éliminatoires CAN 2022).