Cameroun: KO-C, le flow dans la peau

L'artiste veut graver son nom au panthéon des rappeurs célèbres au Cameroun et au-delà.

A son actif, plusieurs distinctions... Urban Jams Award, RMA Award, meilleure collaboration, artiste le plus « téléchargé » en 2018... En deux ans seulement de carrière professionnelle, KO-C bouleverse les scores, prend d'assaut les transistors, et s'impose ainsi dans le décor de la musique urbaine africaine. Artistiquement, la vie de KO-C virevolte entre succès et... succès. Avec ce jeune homme qui ne manque pas de classe, tout passe. Face à la concurrence, ses titres perturbent.

Normal, c'est une machine à tubes. Si « Bollo c'est Bollo » (octobre 2017) annonçait l'arrivée d'un pro, « Sango » avec Fanicko (du Benin) a prouvé qu'il savait faire du show, « Balancé » (avec Tenor) l'aura élevé, aujourd'hui c'est « Ça a cuit » qui continue de faire du bruit, de faire parler de lui. Et que dire de « On s'en fout », interprété avec le célèbre chanteur ivoirien Ariel Sheney (poulain de Dj Arafat) ? Et « Mon pala pala » rend toujours les fans aussi dingues de lui.

Le flow ! Voilà le secret de cet artiste. Lorsqu'on suit les traces d'un modèle tel que Sarkodie, la star du Nigeria, ce n'est pas étonnant d'avoir ce talent-là. Un style à couper le souffle. Les amateurs de karaoké ne diront pas le contraire. Pas facile d'interpréter les titres de ce jeune Kamer. Au-delà du flow, les messages qu'il véhicule sont beaux. La persévérance, la détermination, la joie, la foi... sont des thèmes qui ont su meubler la notoriété du sociétaire du label Big Dreams Entertainment. Issu d'une famille de dix mômes, Njang Mengu Collins (à l'état-civil) est aujourd'hui un homme. Autre arme, la danse, son atout charme.

Lorsqu'il s'exécute, les femmes sont comme en transe. Fier de ses valeurs kamers, l'originaire de la région du Nord-Ouest le démontre via ses sonorités et ses visuels. Son bilinguisme à rude épreuve laisse entendre un anglais parfait mais un français marqué, tout de même agréable à écouter. Celui qui autrefois composait pour ses amis est aujourd'hui est sollicité sur tous les continents. De nombreuses surprises sont attendues, selon des indiscrétions. L'avenir est-il entre les mains de KO-C ? Oh que si !