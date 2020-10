Cameroun: Stigmatisation - Un léger mieux dans le Nord-Ouest

Hier, au cours du point de presse quotidien sur la situation épidémiologique, le Dr Linda Esso a annoncé que les malades fréquentent de plus en plus les hôpitaux.

Le gouvernement camerounais est constamment en quête des stratégies pour lutter contre le Covid-19. Dans le but de garantir une reprise des activités sociaux économiques et culturelles tout en préservant la santé des populations, des protocoles sanitaires ont été élaborés et sont disponibles. Hier, au cours du point de presse quotidien sur la situation épidémiologique au Cameroun, le Dr Linda Esso, sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les maladies au ministère de la Santé publique s'est particulièrement étendue sur la situation épidémiologique dans le Nord-Ouest. Selon elle, à la date du 30 septembre 2020, cette région a enregistré 858 cas confirmés de Covid-19, 36 décès et 756 guérisons.

Elle a fait savoir que la situation s'est améliorée dans le Nord-Ouest. Précisément au sujet de la stigmatisation due à la maladie, tout comme la fréquentation des formations hospitalières. Pour y arriver, plusieurs actions ont été entreprises par le gouvernement et ses partenaires. Notamment, l'intensification de la sensibilisation, la formation des agents de santé communautaires pour la surveillance et la sensibilisation, la décentralisation de la réponse dans tous les districts de santé de la région ainsi que le dépistage du Covid-19 au niveau communautaire. Afin d'assurer une rentrée scolaire sans Covid-19, la collaboration étroite se poursuit avec les délégués du secteur de l'éducation sous la coordination du gouverneur de la région du Nord-Ouest. « C'est dans ce cadre qu'il est prévu le dépistage obligatoire des enseignants de toute la région pour continuer à lutter contre la propagation du Covid-19 », a précisé le Dr Linda Esso. Elle a conclu en invitant les populations aux respect scrupuleux des mesures barrières et à se faire dépister dans les sites indiqués.