Cameroun: Uefa Champions League - Les adversaires des Camerounais

Le tirage au sort de la plus grande compétition européenne des clubs a dévoilé ses poules, le 1er octobre dernier à Nyon, en Suisse

La saison 2020/2021 de l'Uefa Champions League (C1) ne sera pas une partie de plaisir pour les Camerounais engagés dans cette compétition. C'est la principale observation à l'issue du tirage au sort effectué à Nyon, en Suisse, le 1er octobre dernier. Rennes, club français où évoluent les Camerounais James Lea Siliki et Gerzino Nyamsi, sera en mode découverte en C1. Pour sa toute première participation à la phase de poules, l'équipe entraînée par Julien Stéphan devra renverser les favoris du groupe E : Chelsea et Séville. Vainqueur en 2012, le club londonien coaché par Frank Lampard est un habitué de la compétition et jouit de fait d'une grande expérience. Les Espagnols de Séville viennent quant à eux de remporter leur sixième Ligue Europa et sont également des habitués de la C1. Le groupe E est complété par FK Krasnodar, club russe qui découvre, tout comme Rennes, la phase de groupes.

Le groupe D mettra face à face le gardien de l'Ajax Amsterdam, André Onana, et le défenseur de Liverpool, Joël Matip. Après avoir atteint les demi-finales lors de la saison 2018/2019, le club hollandais avait sombré l'année dernière en se faisant sortir dès le premier tour. L'objectif pour le portier camerounais et ses coéquipiers est de corriger les erreurs de la saison dernière. Pour cela, en plus de Liverpool, vainqueur de la C1 en 2019, le champion des Pays-Bas devra se défaire de l'Atalanta Bergame. Le club italien a fait sensation lors de la dernière édition en inaugurant le premier quart de finale de C1 de son histoire. Actuel deuxième ex aequo de Série A, la « Dea » séduit par son jeu très offensif et ses attaques rapides. Dans ce groupe, il faudra également conjuguer avec une grande inconnue, le FC Midtjylland. Le club danois créé en 1999 participe cette saison à sa première Uefa Champions League.

Enfin, l'Olympique de Marseille devrait retenir Simon Ngapandouetnbu pour sa campagne européenne. Arrivé au club en juillet 2019, le jeune gardien camerounais de 17 ans est régulièrement appelé par le coach André Villa-Boas pour les matchs de championnat. Marseille, seul club français à avoir soulevé la « Coupe aux grandes oreilles » en 1993, est logé dans le groupe C en compagnie du Fc Porto, de l'Olympiacos, et surtout de l'un des favoris de la compétition, Manchester City.

Lucien Bodo

Les dés sont jetés en Uefa Champions League.

Les poules de la Ligue des champions

Groupe A : Bayern Munich, Atlético de Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moscou

Groupe B : Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Mönchengladbach

Groupe C : Fc Porto, Manchester City, Olympiacos, Olympique de Marseille

Groupe D : Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergame, Midtjylland

Groupe E : Fc Séville, Chelsea, Fc Krasnodar, Rennes ;

Groupe F : Zenit Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund, Lazio, Club Bruges

Groupe G : Juventus, Fc Barcelone, Dynamo Kiev, Ferencvaros

Groupe H : Paris Saint-Germain, Manchester United, Rb Leipzig, Istabul Basaksehir

