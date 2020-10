Cameroun: Des plantes médicinales distribuées

C'était à l'occasion d'un festival de la danse pygmée organisé samedi dernier à Yaoundé par l'Association des désœuvrés et des déshérités du Cameroun.

« Les élèves reprennent le chemin de l'école ce jour. Nous apportons notre contribution pour une rentrée scolaire sans Covid-19. Nous pensons pouvoir vaincre cette pandémie par les plantes médicinales ». C'est ainsi que Thierry Marcel Massaga, fondateur et président national de l'Association des désœuvrés et des déshérités du Cameroun (Andd), explique le geste ainsi posé par son association samedi dernier. La distribution gratuite des plantes s'est faite au Musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt d'Afrique centrale, situé au carrefour Elig-Essono, à Yaoundé.

Sur place, des populations pygmées ont installé leur batterie musicale et médicinale. A l'intérieur, une table parée de feuilles de bananiers porte des écorces d'arbres et des feuilles de divers arbres. Autour, des visiteurs essayent de comprendre le rôle de chaque plante dans la lutte contre le Covid-19. « Nous sommes ici pour apporter notre savoir-faire aux Camerounais afin de leur permettre d'être en bonne santé pendant cette période de rentrée scolaire », affirme Paul Linga, pygmée du campement Bikui, commune de Lolodorf, dans le département de l'Océan, région du Sud.

Le festival de danse traditionnelle pygmée, c'est aussi un moment de partage et de communion interculturelle. Selon Thierry Marcel Massaga, Ce peuple pygmée apporte son expertise médicinale et en retour, il attend des autres peuples des vivres tels que des sacs de riz, de haricot, des cartons de vin, etc. « Il faut que tous les Camerounais, à travers des échanges interculturels, puissent se soutenir mutuellement. J'ai donné gracieusement ce site pour la promotion de la culture bantu », explique Dr Thérèse Fouda, propriétaire du Musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt d'Afrique centrale. Cet espace accueille chaque année le festival des peuples de la forêt.