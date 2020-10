Cameroun: Productions d'anacardier - 300 mille plants distribués à l'Est

Ils ont été remis aux organisations paysannes de la zone des savanes de la région, le 1er octobre dernier à Bertoua, afin de promouvoir la culture de cette plante oléagineuse.

Le président du conseil d'administration de l'Institut de recherche agricole pour le Développement (Irad), le Pr. Nnanga Nga a procédé le jeudi 1er octobre 2020, à la distribution gratuite aux organisations paysannes de la zone des savanes de la région, de 300 000 plants d'anacardier, représentant 3 000 ha de terres à cultiver. « L'objectif du projet conduit par l'Irad depuis 2018, c'est de produire et distribuer 5 000 000 de plants d'anacardiers en cinq ans, qui peuvent ensemencer 50 000 hectares de terres. Ce qui, à terme, va booster la production de la noix de cajou et faire du Cameroun un potentiel pays exportateur, améliorer le revenu des paysans et réduire la pauvreté dans les régions ciblées », a déclaré le PCA de l'Irad.

La cérémonie de distribution s'est déroulée dans l'enceinte de la station polyvalente de recherche agricole de Bertoua. « Contrairement aux années antérieures (2018 et 2019) où la production de ces plants se faisait uniquement à Wakwa dans l'Adamaoua, cette année, pour des raisons liées au transport périlleux des plants, les structures opérationnelles de l'Irad des villes de Bertoua, Garoua, Maroua ont pris le relais. Autre particularité de cette année, la production des plants d'anacardier se fait jusqu'à ce mois d'octobre. Ainsi, les producteurs disposant des sources d'eau dans leur site de plantation peuvent s'approvisionner et semer jusqu'en novembre », ajoute le Pr. Nnanga Nga.

« Je me suis lancé dans la culture de cette spéculation depuis trois ans. J'ai été séduit par le fait que dans l'avenir, elle pourrait remplacer le cacao et devenir un produit très exporté par le Cameroun. La demande de nos partenaires est forte et jusqu'ici, nous sommes bien encadrés pour la production », estime Innocent Mgbozo Ondoa, producteur. En 2020, la 3è campagne de distribution gratuite va permettre la distribution de 400 mille plants aux populations de l'Adamaoua, 300 mille plants pour celles du Nord et 500 mille plants pour les producteurs de l'Extrême-nord. Au terme des deux précédentes campagnes (2018 et 2019), environ trois millions de plants d'anacardier ont été gratuitement distribués aux producteurs des quatre régions ciblées.