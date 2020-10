Algérie: Début des travaux du colloque international sur le thème "la constitution au service du citoyen"

Alger — Les travaux du colloque international sur le thème "La Constitution au service du citoyen: grands axes de l'amendement constitutionnel" ont débuté lundi au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal (Alger).

Organisé par le Conseil constitutionnel en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce colloque a vu la présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, de membres du gouvernement et du conseiller auprès du Président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem ainsi que des responsables d'institutions et d'organes nationaux.

A cette occasion, le Président de la République a affirmé, dans un message lu en son nom par M. Boualem Boualem que le projet d'amendement de la constitution "est conforme aux exigences de l'édification d'un Etat moderne et répond aux revendications du hirak populaire béni", soulignant que la date du 1er novembre a été choisie pour organiser le référendum sur l'amendement de la constitution se veut un "message" pour dire que "le peuple algérien est un seul peuple uni par ses valeurs nationales et religieuses incarnées par sa révolution (la Révolution de libération nationale du 1er novembre 1954)".

De son côté, le président du Conseil constitutionnel, Kamal Fenniche a précisé que ce colloque "s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la culture constitutionnelle, l'une des missions essentielles du Conseil" et qui "n'est pas moins importante de ses missions de contrôle", relevant que le colloque abordera plusieurs "axes fondamentaux" inclus dans le projet d'amendement de la constitution, dont "l'indépendance du pouvoir judiciaire" et "la promotion des droits et des libertés".

A cette occasion, M. Fenniche a salué la détermination du Président de la République à "adopter la voie la plus démocratique dans l'amendement des constitutions en donnant la parole au peuple" à travers le référendum.

A noter, ce colloque se poursuivra jusqu'à demain mardi.