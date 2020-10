Sénégal: Education - Mamadou Talla appelle au maintien de la dynamique partenariale

L'atelier-bilan de l'année scolaire a été clôturé le week-end dernier à Saly (Mbour) par le ministre de l'Education nationale. Après avoir remercié toutes les parties prenantes qui ont permis la réussite du plan de résilience du secteur de l'éducation, Mamadou Talla a appelé au maintien de la dynamique partenariale pour l'intérêt de l'école sénégalaise.

Ouverts le jeudi 1er octobre, les travaux de l'atelier de renforcement de la dynamique partenariale, au regard de son impact dans le plan de résilience, ont été clôturés samedi dernier par le ministre de l'Education nationale. Mamadou Talla a saisi cette occasion pour appeler au maintien de la dynamique partenariale dans ce secteur.

Pendant trois jours, acteurs, partenaires sociaux et membres de la société civile ont partagé les points forts et les aspects à améliorer du plan de résilience mis en place par le ministère de l'Education pendant la crise sanitaire. Le document final de la rencontre a fait ressortir les dispositifs mis en place et la dynamique unitaire qui ont permis d'avoir les résultats scolaires appréciés par tous.

Selon Saourou Sène, secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saemss), si on est parvenu à obtenir ces résultats satisfaisants, c'est parce qu'il ya eu une grande solidarité, une mobilisation des acteurs. «Les résultats n'ont pas surpris les acteurs pédagogiques pour la simple raison que les enseignants ont montré un engouement exceptionnel pour sauver leur outil de travail. Ils se sont mobilisés autour de leurs candidats, avec des effectifs réduits, un environnement sain et cela a donné les résultats que nous avons aujourd'hui», a-t-il dit.

Des résultats appréciés par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Sénégal. Son président, Bakary Badiane, a salué le sens élevé de la responsabilité du ministre de l'Education nationale et du Président de la République, deux acteurs clés de la réussite de cette année.

A cet engagement des autorités, s'ajoutent la mobilisation et surtout la capacité de résilience des enseignants. Pour Abdou Faty, secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A), le sursaut national des enseignants a été d'un apport capital dans la réalisation du plan de résilience.

Ce qui fait dire à Amadou Sow, représentant des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale, que la Covid-19 est devenue une opportunité pour le système éducatif. Une opportunité qui renseigne qu'il est bel et bien possible d'avoir une année normale, sans perturbation.D'après lui, le renforcement des acquis du plan de résilience et le redémarrage du monitoring des accords entre enseignants et gouvernement favoriseraient un climat social apaisé, donc une année 2020-2021 normale.

Vigilance

«Des défis ont été certes relevés, mais il reste à faire ; il ne faut pas dormir sous ses lauriers. La pandémie est encore là. Tous les efforts qui ont été faits en direction du respect du protocole sanitaire doivent être renforcés et améliorés. Parce qu'on ne peut pas gérer 551 000 élèves de la même façon qu'on gère 4 millions d'élèves prévus pour la prochaine rentrée», avertit le leader du Saemss et par ailleurs coordonnateur du G7.

Une alerte qui semble être bien entendue par le ministre de l'Education nationale, qui affirme que la bataille a été gagnée, mais il reste la guerre. Mamadou Talla invite les acteurs à être plus que jamais flexibles, car, dit-il, il y a beaucoup de contraintes qui s'imposent et qui nécessitent des changements. Et c'est pourquoi il faut, selon lui, explorer d'autres pistes pour donner des réponses urgentes aux besoins d'organisation, de coordination et de pilotage.

Dans la perspective d'une année scolaire 2020-2021 normale, de fortes recommandations ont été formulées. Il s'agit notamment de la systématisation des rencontres partenariales, le renforcement des dispositifs sanitaires et pédagogiques, mais aussi une meilleure prise en charge des classes intermédiaires, la promotion de l'utilisation du numérique et l'approfondissement de la réflexion sur l'éducation post-Covid. Des préoccupations que le ministre de l'Education ordonne l'exploitation pour faire une feuille de route à compter de l'année scolaire à venir.