Maroc: La MAP lance trois nouveaux sites d'information spécialisés

Rabat — L'Agence marocaine de presse (MAP) a lancé, lundi, trois nouveaux sites d'information spécialisés qui traiteront de l'actualité dédiée à la finance, au tourisme et au sport.

Le lancement de ces sites en français et en arabe, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles orientations stratégiques de l'Agence.

Ainsi, le site mapfinance.ma publiera en toute autonomie toutes les informations et l'actualité d'ordre financier et économique, illustrées de photos et d'infographies.

Ce site propose plusieurs rubriques notamment Actualités, Bourse, Economie, Entreprises, Banques & Assurances, Analyses & Finances et International.

Pour sa part, le site mapsport.ma sera dédié à toutes les informations d'ordre sportif.

Il s'intéressera à plusieurs disciplines dont le Football, le Basketball, le Handball, le Volleyball, le Tennis, l'Athlétisme, le Combat et le Golf.

La rubrique Football focalisera sur le championnat national, Botola Pro et Botola 2, et la coupe du Trône, ainsi qu'aux compétitions dans d'autres pays notamment l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la France et l'Allemagne.

Pour ce qui est du site maptourisme.ma, il sera consacré à l'actualité d'ordre touristique sous différents formats (article, galerie d'images et vidéos).

Ce portail traitera l'actualité liées aux destinations, au transport, aux événements touristiques, à l'hébergement et à la gastronomie.

Ces trois nouveaux sites viennent enrichir la panoplie des sites d'information de l'agence marocaine de presse, dont le site grand public mapexpress.ma, le site dédié à l'environnement mapecology.ma et les douze sites régionaux consacrés à l'information régionale dans les douze régions du Royaume.