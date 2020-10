Algérie: Industrie cimentière - Une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic de l'alignement des fours

Constantine — La Société de maintenance de l'EST (SME), filiale du groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA), a mis en place une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux opérateurs nationaux de l'industrie du ciment portant inspection de l'alignement des fours de cimenteries, a annoncé lundi à Constantine, le P-dg de la SME, Rezki Farideddine Kitouni.

"Cette solution de contrôle, une technique de pointe, assurée auparavant par des experts étrangers pour des coûts allant de 20.000 à 30.000 euros, est désormais maîtrisée par les techniciens de la SME", a précisé le même responsable à l'APS, en marge d'une visite guidée organisée au profit des représentants des médias au siège de cette Société,localisée dans la daïra de Hamma Bouziane (15 km au nord-est de Constantine).

Il a indiqué qu'un premier contrôle d'alignement de four a été effectué "avec succès" par les techniciens de la SME à la Cimenterie d'Ain El Kebira (wilaya de Sétif) détaillant que "les défaillances signalées sur les équipements de cette Cimenterie ont été réglées en 15 jours".

Il a, dans ce cadre, mis en avant l'avantage de pouvoir effectuer l'opération d'alignement des fours sans recourir à l'arrêt des activités de la Cimenterie.

"C'est une première en Algérie", a souligné le P-dg de la SME, affirmant que la société qu'il représente "s'oriente de plus en plus vers l'investissement dans le capital humain à travers des formations annuelles et spécifiques effectuées en collaboration avec des experts de renommée internationale".

Le même responsable a également indiqué que la SME assure désormais la fabrication des pièces de la chaudronnerie et de charpente des cimenteries assurant qu'"un défi a été relevé" avec la fabrication de la virole à orifice, la pièce maîtresse du four, cœur de la cimenterie.

La virole à orifice, est une pièce névralgique sollicitée en chaleur et peut fonctionner dans des températures allant jusqu'à 1.440 degrés, selon les précisions fournies par le même responsable qui a indiqué que la première virole à orifice "fabriquée en Algérie par la SME est fin prête alors que la seconde était en phase de finalisation".

Les deux viroles à orifice sont destinées à la Cimenterie d'Ain Touta (wilaya de Batna), a fait savoir le P-dg de la SME affirmant que la société dispose de toutes les compétences et les moyens nécessaires pour répondre aux besoins exprimés par toutes les cimenteries relevant du groupe GICA (une vingtaine) et les cimenteries privées (une dizaine).

La fabrication de toute la gamme des boulets, un corps broyant largement demandé par les cimenteries constitue le défi à relever par la SME "engagée à accompagner l'industrie du ciment en Algérie dans l'optimisation du rendement national au double plans, quantité et qualité et la réduction des coûts d'importation".

Créée en 1992, la SME, implantée à la zone industrielle Aissa Ben Hamida de Didouche Mourad, dans la daïra de Hamma Bouziane, assure des activités dédiées à la fabrication des pièces mécaniques, organes et installation complète, des missions de maintenance et intervention sur équipement et autres opérations d'assistance technique et d'expertise, a-t-on rappelé.