Maroc: Casablanca-Settat - Le Conseil de la région approuve le budget 2021

Casablanca — Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a approuvé, lundi, à la majorité le projet de budget au titre de l'exercice 2021, au cours de la session ordinaire du mois d'octobre.

Les recettes sont estimées à plus de 1,16 milliard de dirhams (MMDH), en baisse de 3,68% par rapport à 2020, alors que les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 164,74 millions de dirhams (MDH), d'après des données présentées lors de cette réunion qui s'est déroulée en présence du Wali de la région, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch.

Le budget 2021 devrait dégager un excédent de plus de 1 MMDH, dont une enveloppe d'environ 754,58 MDH devrait couvrir les engagements financiers au titre des conventions signées et des contrats programmés, en plus de la poursuite de la mise en œuvre du plan de développement régional (PDR).

En ouverture de cette session, le président du Conseil de la région, Mustapha Bakkoury, a souligné que l'élaboration du projet de ce budget avait comme toile de fond la poursuite de la mise en œuvre des différents axes du PDR, le souci d'honorer les engagements de la région contenus dans les programmes et conventions scellés, la réduction des disparités territoriales en portant un intérêt particulier aux secteurs de l'eau dans le monde rural, de la santé et de l'enseignement.

Ainsi, les projets d'équipement prévus (axe du transport et mobilité) visent à renforcer et entretenir le réseau routier via la construction, l'aménagement et la qualification d'un nombre de circuits, au regard de leur rôle vital dans le désenclavement, la dynamisation de l'économie locale et la consolidation de la compétitivité et l'attractivité du territoire de la région.

A cet effet, une enveloppe de 123 MDH est allouée à la réalisation des travaux de triplement de la route nationale (RN) n°1 sur quatre kilomètres et doublement de la RN n°7 au niveau de la province d'El Jadida, outre la réalisation d'une route périphérique à Benslimane liant les routes régionales 404 et 305.

Par ailleurs, le Conseil consacre 100 MDH pour l'approvisionnement en eau potable des communes des provinces d'El Jadida, Sidi Bennour, Settat, Berchid et Benslimane, outre la préfecture de Mohammadia. Cette enveloppe servira également au développement des mécanismes de mesure et de contrôle de la pollution et du suivi des nappes phréatiques.

Le Conseil avait consacré plus de 200 MDH pour le soutien de l'accès à l'eau potable dans le milieu rural. Ce programme ambitieux, qui s'étale sur une période allant de 2019 à 2023, bénéficiera à plus de 200.000 habitants de 30 collectivités territoriales.

S'agissant de l'appui aux initiatives indépendantes et promotion de l'investissement, le Conseil a approuvé un budget de 10 MDH pour financer des projets visant à développer l'esprit d'entrepreneuriat chez la jeunesse dans des pôles d'excellence universitaire et à soutenir l'initiative et l'innovation des jeunes dans le secteur agricole.

Dans le même sillage, il a approuvé la création d'un centre régional à dimension africaine au sein de Casablanca Finance City (CFC) pour soutenir les nouvelles entreprises dans le domaine de la technologie financière et leur permettre un développement durable.

Au volet de la santé, le Conseil a approuvé plusieurs conventions de partenariat de 15 MDH dédiées au soutien des malades souffrant d'insuffisance rénale et ce, dans le cadre d'une opération qualitative globale couvrant l'ensemble des provinces et préfectures de la région, outre l'appui aux associations prenant en charge les personnes avec un handicap mental et physique, le cancer de l'enfant et les maladies de la peau.

Le Conseil avait programmé des projets de réaménagement et équipement des hôpitaux, l'acquisition d'ambulances avec un budget de plus de 446 MDH, en contribution à la riposte de la région contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).