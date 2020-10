Maroc: La CGEM et la CNSS mettent en place un nouveau service de médiation

Casablanca — La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont conclu, lundi à Casablanca, une convention de partenariat pour la mise en place d'un nouveau service de médiation baptisé "Corridor CGEM-CNSS".

Signée par le président de la CGEM, Chakib Alj, et le Directeur général par intérim de la CNSS, Abdellatif Mortaki, cette convention vise le renforcement de la coopération entre les deux institutions et la mutualisation de leurs moyens, notamment pour la mise en place d'un nouveau service de médiation baptisé "Corridor CGEM-CNSS".

Dans une déclaration à la presse, M. Alj a souligné à cette occasion que ce partenariat a pour objectif d'accélérer le traitement des dossiers des entreprises membres de la CGEM, notant que c'est une initiative qui rentre dans le cadre du programme du mandat de la Présidence actuelle de la CGEM qui prévoit la mise en place de nouveaux services à forte valeur ajoutée pour les membres, notamment des corridors avec différentes administrations, et le renforcement de la proximité opérationnelle avec les TPE-PME.

"Dans le cadre de ce partenariat, la CGEM et la CNSS travailleront également main dans la main afin de formuler des propositions pour intégrer le secteur informel et contrecarrer la sous-déclaration et la concurrence déloyale", a-t-il soutenu.

Pour sa part, M. Mortaki a fait savoir que ladite convention vient déjà pour sceller la coopération étroite avec la CGEM et s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement de la CNSS qui vise le renforcement de la politique de proximité et l'amélioration de la qualité des services rendus aux entreprises affiliées.

"A travers cette convention, nous allons établir un corridor CNSS/CGEM qui va permettre aux employeurs qui ont des problématiques à résoudre au niveau de la CNSS, de pouvoir les exprimer et les résoudre avec nos représentants régionaux, et avec ceux de la CGEM", a-t-il dit. Et d'ajouter que ce service est mis en place pour lutter contre le secteur informel, avancer sur le plan de la couverture sociale, et régler tous les litiges et les différends existants avec les entreprises.

Le service "Corridor CGEM-CNSS" a ainsi pour objectif d'accompagner les chefs d'entreprises, dans toutes les régions du Royaume, dans le traitement de leurs dossiers CNSS, en leur fournissant l'assistance nécessaire pour garantir une communication fluide et efficace, assurer la mobilisation des interlocuteurs adéquats et favoriser la concertation afin de dissiper d'éventuelles incompréhensions.

La convention signée s'applique à l'ensemble des services de la CNSS orientés vers ses entreprises affiliées, notamment les services électroniques, la résolution des cas de demandes de prestations bloquées et l'intermédiation en faveur des arrangements pour le règlement des créances des entreprises en difficulté.

Un Comité permanent a été mis en place par les deux institutions pour assurer le suivi et l'évaluation de l'avancement des projets inscrits dans leur feuille de route commune.