Maroc: Le Conseil régional de l'Oriental approuve son budget 2021 et des conventions de partenariat

Oujda — Le Conseil de la région de l'Oriental, réuni lundi en session ordinaire au titre du mois d'octobre, a approuvé son budget pour l'exercice 2021 ainsi que plusieurs conventions de partenariat portant sur des projets de développement socio-économique.

Le budget de l'année financière 2021, adopté lors de cette session tenue sous la présidence du président du Conseil, Abdenbi Bioui, en présence du wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai, prévoit des recettes de l'ordre de 659.800.000 dirhams (659,8 MDH), contre 738 millions de dirhams en 2020.

Le budget 2021 a été élaboré en tenant compte des Hautes orientations royales pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19 et réduire ses effets négatifs, et en prenant en considération la conjoncture actuelle et les mutations imposées par la pandémie du nouveau coronavirus, ainsi que les orientations du Conseil régional de l'Oriental concernant les engagements prises aussi bien avec ses partenaires que dans le cadre du Programme de développement régional.

Il ressort d'une présentation du budget faite à cette occasion que le bureau du Conseil a procédé, dans le sillage des efforts visant à endiguer la propagation du coronavirus et son impact, à une réduction au maximum des dépenses de fonctionnement afin de donner une forte impulsion au budget d'investissement, permettant ainsi d'atteindre un excédent prévisionnel de près de 430,4 MDH.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont examiné et approuvé des conventions de partenariat relatives à la réalisation d'une étude du plan de mobilité urbaine au niveau du Grand Nador, à la création d'un fonds pour le soutien des femmes en situation difficile qui travaillaient dans des activités de contrebande, à la réalisation de formations au profit des lauréats du Baccalauréat au titre de l'année 2019-2020 et à la mise à disposition de la plateforme commerciale El Karbouz au profit de la commune de Bni Khaled, et ce dans le cadre du programme d'encouragement des activités génératrices de revenu.

La session a adopté aussi le projet de cahier des charges pour le soutien aux PME et à l'auto-entrepreneuriat dans le cadre du programme «Intelaka», et le projet de mémorandum d'entente visant l'accompagnement du tissu entrepreneurial et l'appui à l'investissement dans la région de l'Oriental.

Des conventions de partenariat pour la création d'unités industrielles ont été également approuvées. Il s'agit notamment de quatre unités de production de produits en bois, d'une unité spécialisée dans la menuiserie d'aluminium, d'une unité d'emballage des fruits et légumes et d'une unité de fabrication de produits de nettoyage.

La session ordinaire a connu aussi l'approbation de projets d'amendement de conventions de partenariat portant sur la construction des nouveaux hôpitaux provinciaux de Berkane et de Taourirt.

Des projets de conventions de partenariat relatives à la coopération décentralisée, au soutien à l'étudiant-entrepreneur, à l'élargissement de l'offre scolaire et au renforcement du réseau de surveillance de la qualité de l'air dans la région de l'Oriental ont été également examinés et adoptés.

Dans une allocution de circonstance, M. Bioui a réitéré la poursuite de l'approche participative dans l'élaboration et l'exécution de projets qui sont de nature à réaliser le développement durable et le rayonnement de la région.

Il a salué par l'occasion la parfaite coordination entre les différents partenaires et les efforts déployés par toutes les parties concernées pour mettre en avant les principes de la bonne gouvernance.