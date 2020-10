Maroc: Le Comité provincial de l' enseignement en conclave à Essaouira

A l'initiative du gouverneur de la province d'Essaouira, le Comité provincial de l'enseignement s'est réuni récemment au siège de la province avec à l'ordre du jour le suivi de la rentrée scolaire dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, l'état d'avancement des programmes et chantiers en cours et la préparation des projets en perspective.

A l'entame de cette réunion, Adil El Malki, gouverneur de la province, a rappelé le devoir de mobilisation autour de l'école publique tout en mettant en avant les priorités du secteur de l'éducation et de la formation à Essaouira. Il a, à cet effet, insisté sur la nécessité de mobiliser tous les moyens requis pour lutter contre la déperdition scolaire. Adil El Malki a, par ailleurs, attiré l'attention sur l'intérêt accordé au programme du préscolaire tout en appelant à une meilleure communication et coordination entre les différents intervenants pour une meilleure déclinaison de ce projet national.

Le gouverneur d'Essaouira a passé en revue les projets pédagogiques dont bénéficieront les étudiants de Mogador dont l'université internationale, et l'amélioration de l'offre de formation de l'OFPPT et de l'EST à Essaouira. Nourdine El Oufi, directeur provincial du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Essaouira, a présenté, chiffres et réalisations à l'appui, le plan d'action et le premier bilan de la rentrée scolaire 2020/2021.

Offre pédagogique, ressources humaines, déclinaison du protocole sanitaire et des mesures préventives, modèle pédagogique adopté par les établissements scolaires, programmes d'appui social, chantiers d'aménagement et de création en cours, programme de généralisation des classes du préscolaire dans les écoles publiques, lutte contre la déperdition scolaire, programme d'éducation non formelle, des points, entre autres, soulevés par Nourdine Oufi qui s'est félicité de l'amélioration qu'a connue le taux des bacheliers bénéficiaires de la bourse des études universitaires.

Abdessamad Khayri, chef de la division de l'action sociale dans la province d'Essaouira, a présenté le bilan des projets du préscolaire, du transport scolaire et des maisons des étudiantes et étudiants mis en œuvre par l'INDH dans la province. La directrice du complexe de formation professionnelle à Essaouira a passé en revue les mesures prises par l'OFPPT pour assurer une reprise dans de bonnes conditions pédagogiques et sanitaires.

Pour une meilleure dynamique, synergie et coordination entre les composantes du comité provincial de l'enseignement, le gouverneur d'Essaouira a proposé la constitution de groupes de travail auxquels incombe le suivi des programmes en cours. Par ailleurs, et en appui aux efforts de communication autour des mesures préventives contre le Covid-19, Adil El Malki a proposé l'organisation de journées de sensibilisation dans les établissements scolaires pendant la première semaine du mois d'octobre.