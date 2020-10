Afrique: DHL - Appui au lycée d'Ivato et aux jeunes de SOS Village d'Enfants

Contribuer à l'éducation environnementale des jeunes du lycée d'Ivato et des jeunes de SOS Village d'Enfants. Tel est l'objectif de DHL, qui vient de lancer les programmes « GoTeach, GoGreen, GoHelp ».

Fidèle à ses convictions et son esprit de volontariat, DHL affiche une fois de plus son engagement social à travers ses actions, réalisées en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, la commune d'Ivato et le lycée d'Ivato.

Il s'agit essentiellement pour cette entreprise d'apporter sa contribution à l'éducation des jeunes, de renforcer son implication dans l'aide à la société ainsi qu'à la protection de l'environnement.

Les actions consistent à donner une formation en agriculture urbaine aux jeunes du lycée d'Ivato et de SOS Village d'Enfants. Un moment de convivialité que les employés volontaires de DHL et les jeunes ont partagé en apprenant les bons gestes avec des formateurs, et en plantant ensemble des graines pour garnir le potager qui a également été offert par DHL.

Seize parcelles réparties sur une surface de 100m² ont été aménagées. Ces légumes serviront notamment à approvisionner la cantine du lycée et à apprendre aux lycéens à prendre soin de leur environnement.