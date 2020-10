Cote d'Ivoire: Lancement des travaux du nouveau terminal du port d'Abidjan

La Côte d'Ivoire a lancé ce lundi la construction d'un nouveau terminal à conteneurs au port d'Abidjan, un des principaux d'Afrique et poumon économique assurant 90% des échanges extérieurs du pays. Après les travaux de remblaiement d'une trentaine d'hectares, c'est une nouvelle phase qui commence et qui devrait durer 18 mois. Elle consistera à installer les superstructures et les équipements sur du nouveau terminal.

À l'achèvement des travaux d'ici un an et demi, le port d'Abidjan pourra accueillir des navires transportant jusqu'à 15 000 conteneurs au lieu de 3 500 actuellement. Ce sera un changement de dimension considérable, selon Hien Sié, son directeur général : « Le port d'Abidjan aura en terme d'accueil navire, une capacités, des infrastructures qui lui permettent de rivaliser avec tous les autres ports aujourd'hui sur le continent africain. »

Une importante avancée pour son attractivité, en captant plus de trafic des pays qui n'ont pas accès à la mer comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. « Le programme d'investissements qui est en cours, quand il sera terminé, notre part va forcément s'accroitre, car nous aurons des atouts concurrentiels et des atouts commerciaux à offrir à nos opérateurs. »

Le port d'Abidjan assure 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire. La gestion du deuxième terminal à conteneurs a été confiée à « Côte d'Ivoire-Terminal », propriété du consortium Bolloré Ports et APM Terminal, filiale du Groupe Maersk.

Le financement global s'est fait dans le cadre d'un partenariat public-privé. Il est d'environ 600 milliards de francs CFA, soit près de 915 millions d'euros. L'État ivoirien a investi plus de la moitié de cette somme : 334 milliards de francs CFA, soit près de 510 millions d'euros.