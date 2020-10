Madagascar: Protection - Abus sur plusieurs enfants à Taolagnaro

Les enfants de la région d'Anosy sont exposés aux risques de violences sexuelles. Le centre Vonjy à Taolagnaro a accueilli et pris en charge vingt-trois enfants, de 4 à 17 ans, victimes de viol, entre le mois de février et le mois d'août. Le Réseau de protection de l'enfant a recensé cent-douze cas d'enfants victimes de violences sexuelles. ces chiffres ne reflèteraient cependant pas la réalité.

Dans cette région, le signalement des cas de viol reste faible. La culture et le principe du « Fihavanana » restent encore des valeurs importantes au sein de la communauté. L'arrangement à l'amiable l'emporte sur le signalement de cas. Il y a, par ailleurs, la méconnaissance des mécanismes du système de protection de l'enfant et leur faible effectivité.

D'où la mise en place du centre Vonjy, au centre hospitalier de référence régionale Philibert Tsiranana d'Amboanato à Taolagnaro par le Fonds des nations unies pour l'enfance (Unicef) et ses partenaires, notamment, l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA. « Les enfants victimes de violence sexuelle peuvent accéder facilement et gratuitement sous un même toit, aux services de professionnels pour des prises en charge médicale, psychosociale et judiciaire. Les enfants et leurs parents ne sont, donc, plus obligés de faire des allers-retours pour être soignés, déposer et faire le suivi de leurs plaintes ».

Fonctionnel depuis le 4 février, le centre Vonjy a été inauguré par le chef de l'État Andry Rajoelina, hier. Il s'agit du sixième centre Vonjy à Madagascar où les résultats sont probants avec l'appui de l'UNICEF et de ses partenaires. De 2015 à ce jour, cinq mille enfants ont été pris en charge.