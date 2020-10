Cote d'Ivoire: Stratégie nationale de développement de la riziculture - Deux accords-cadres entre Solevo Côte d'Ivoire, Africarice et le CNRA signés

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement de la riziculture (Sndr 2020-2030), adoptée en Conseil des ministres le 11 mars 2020, le ministère de la promotion de la riziculture a procédé à la signature de deux accords-cadres avec Solevo Côte d'Ivoire d'une part, et avec AfricaRice et le Centre national de recherche agronomique (Cnra) d'autre part, le lundi 05 octobre 2020, à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, Abidjan.

Selon le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, le premier accord avec Solevo Côte d'Ivoire permettra la livraison des engrais adaptés de qualité à moindre coût aux leaders de pôle. Le second avec AfricaRice et le Cnra permettra de mettre à la disposition des leaders de pôle des semences certifiées à haut rendement de qualité. Il a indiqué que ces semences assureront la production de riz ivoire " très apprécié par les consommateurs en raison du goût exceptionnel et du parfum naturel ". Pour lui, ces accords viennent à point nommés.

« Ils solutionneront les épineux problèmes d'approvisionnement des riziculteurs en semences, engrais, herbicide et insecticide de qualité aux meilleurs prix et ils permettront au Ministère de la Promotion de la Riziculture de finaliser les partenariats gagnants-gagnants en cours de préparation », a-t-il déclaré.

Ce qui est prévu pour la mise en œuvre de la Sndr en 2021

Gaoussou Touré a également annoncé que l'année 2021 permettra d'amorcer la mise en œuvre de la Sndr 2020-2030. Et d'évoquer ce qui sera réalisé dans ce cadre : «Les superficies à emblaver sont déterminées et arrêtées à 655 000 hectares pour une production de riz paddy estimée à 2 800 000 tonnes pour 1 840 000 tonnes de riz blanc contre une consommation de riz blanc 2021 estimée à 2 400 000 tonnes. Les besoins en semences certifiées à haut rendement seront satisfaits grâce à l'accord cadre à signer ce jour avec AfricaRice et le Cnra.

Les besoins en engrais qui se chiffreront à plus de 60 milliards de francs CFA seront satisfaits à 100% grâce aux accords signés et à signer avec Ocp, Solevo, Agro Ouest-Africa et Callivoire. Les consommations en herbicides et insecticides estimée à 31 milliards de francs CFA seront couvertes à 100% à crédit grâce aux accords à signer avec Syngenta, Solevo et Callivoire.

Au niveau du financement de la mécanisation, le ministère est en négociation avancée avec les fabricants de matériels agricoles et leurs représentants sur place afin qu'ils puissent équiper à crédit sur cinq ans, les centres de mécanisation en création par les leaders de pôle. Les besoins sont estimés à 250 milliards de francs CFA.»

Ce que les partenaires ont dit

Marc Desenfans, Directeur général de Solevo Côte d'Ivoire a rassuré que son entreprise jouera pleinement sa partition. Cela, en mettant à la disposition des leaders de pôles des produits phytosanitaires et des engrais. Ainsi qu'une formation des producteurs aux bonnes pratiques agricoles et à l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.

Pour le Directeur général du Cnra, Yté Wangbé son institution apportera sa contribution scientifique et technique pour relever le défi de la production de riz et consolider la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Pour sa part, le Directeur général de AfricaRice, Arold Roy a indiqué qu'avec la signature de cet accord, il compte porter avec le ministre son engagement pour la relance du secteur semencier à travers la mise en place d'un programme semencier national de variété. Et d'ajouter que ce partenariat annonce une révolution verte au niveau de la riziculture et qui marquera durablement la Côte d'Ivoire.