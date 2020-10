Maroc: Au bout du suspense, le Raja conserve son fauteuil de leader

Du suspense jusqu'au bout lors de la 28ème journée de la Botola Pro D1 de football dont les débats ont eu lieu en fin de semaine.Que ce soit le Raja, la RSB ou le WAC, chaque club a été pendant un laps de temps leader du concours, un turnover qui a tenu en haleine tout le monde pour qu'en fin de compte les Verts restent premiers avec un petit point de plus que les Rouges.

Il faut dire que l'explication au sommet entre le Raja et la RSB, disputée dimanche au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, a tenu toutes ses promesses. Les locaux n'ont pas tardé à débloquer la situation grâce à Soufiane Rahimi (3è) bien servi par l'inévitable Abdelilah Hafidi.

Mais ce n'était que partie remise, puisque les Berkanis, défaits lors de la précédente manche à la maison par la RCAZ, n'avaient pas droit à un second couac de rang pouvant les mettre hors course.Ils ont pu égaliser à l'approche de la fin du first half suite à une belle chevauchée de Hamada Laachir qui a trompé intelligemment le keeper Anas Zniti.

A un partout, les visiteurs s'étaient mis davantage en confiance, voyant leurs efforts récompensés à la 54ème minute par un but de Mohcine Iajour (54è), buteur à l'aller comme au retour contre son ancien club. Alors que la confrontation s'acheminait vers une victoire aucunement spoliée de la RSB, le Raja n'a pas lâché le morceau, parvenant à limiter les dégâts en recollant au score aux extratimes par l'entremise de Rahimi, en droit de se targuer de son doublé réussi face à une grosse écurie du championnat local.

Une issue de parité qui permet au Raja, comme précité, de préserver les commandes avec 54 points, tandis que la RSB est troisième avec 51 unités. Entre ces deux prétendants au sacre, se place le WAC qui, au vu de la prestation fournie par l'adversaire gadiri, doit s'estimer heureux d'avoir forcé le nul, un partout.

Dans son jardin, le HUSA a sorti un match plein en dépit de l'absence de certains éléments clés, dont le gardien de but Lahouasli. Mais son remplaçant s'en est bien sorti, survenant même à stopper un penalty de Yahya Jabrane pour que ses partenaires regagnent les vestiaires avec la petite avance de 1 à 0, but de Yassine Rami à la 41è mn. Et il a fallu attendre l'entame de l'ultime quart d'heure de la partie (75è) pour que les champions sortants poussent un ouf de soulagement en remettant les pendules à l'heure sur penalty transformé cette fois-ci avec succès par Yahya Jabrane.

Le WAC, qui a cumulé trop de nuls lors de ses matches post-confinement, doit se ressaisir pour le compte de ses deux dernières oppositions contre le RCOZ (29è journée) à la maison et le FUS (30è) en déplacement. Quant au Raja, il aura fort à faire face à l'OCK à Khouribga et l'ASFAR à Casablanca, au moment où le calendrier de la RSB semble lui offrir des matches à sa portée contre le MAT et l'OCS, deux adversaires bien peinards même si le club safiot a besoin encore d'un point pour assurer mathématiquement sa place chez l'élite.

A noter que la journée de dimanche a compté deux autres rencontres qui se sont soldées sur des scores-fleuves. Le MAT a carburé en accueillant le MCO, scellant le sort de cette partie sur la marque de 4 à 0, tandis que l'ASFAR a surclassé en dehors de ses bases la lanterne rouge, le RBM, par 3 à 0.

Samedi, les matches au programme concernaient les mal barrés qui jouaient leur va tout. La bonne opération est à mettre à l'actif du RCOZ, tombeur du DHJ par 1 à 0, alors que le CAYB s'est incliné à Rabat devant le FUS sur la petite marque de 1 à 0. L'IRT a pu tirer son épingle du jeu en arrachant un nul blanc du côté de Safi devant l'OCS,résultat qui a sanctionné également les débats du sommet du bas du tableau RCAZOCK, ce qui devrait sans aucun doute compromettre au plus haut point les chances de maintien de l'équipe khouribguie en D1.