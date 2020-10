Cote d'Ivoire: Autosuffisance en riz - D'importants partenariats public-privé signés

Le ministère de la Promotion de la riziculture est déterminé à mettre en œuvre la Stratégie nationale de développement de la riziculture (Sndr 2020-2030). Elle a été initiée par l'Etat de Côte d'Ivoire. Sa mise en œuvre devrait conduire la Côte d'Ivoire à l'autosuffisance en riz à l'horizon 2025 et à être un grand exportateur africain à l'horizon 2030.

Le secteur privé qui doit jouer sa part dans cette démarche y est de plus en plus associé.

Le 5 octobre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, deux accords-cadres ont été signés ; l'un entre le ministère de la Promotion de la riziculture et Solevo Côte d'Ivoire et l'autre entre le Centre national de recherche agronomique (Cnra) et AfricaRice.

L'accord avec Solevo, a expliqué le ministre Gaoussou Touré, devra permettre la livraison des engrais adaptés de qualité à moindre coût aux leaders de pôles.

Les leaders de pôles, précisons-le, sont des structures à qui l'Etat a confié le développement de la riziculture selon le découpage du territoire qui a été fait (il existe dix pôles de développement rizicole). Le groupe Solevo (société de droit suisse) qui est présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 70 ans est spécialisée dans la confection et la fourniture d'engrais et de produits phytosanitaires. Son directeur général Côte d'Ivoire, Marc Desenfants, s'est félicité d'être aujourd'hui un partenaire et un acteur majeur dans la démarche de la Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance en riz. « Nous sommes déterminés à jouer toute notre part aux côtés des leaders de pôles et des riziculteurs (...) Nous avons hâte que ce partenariat soit sur les rails », s'est-il félicité.

La convention entre le Cnra et AfricaRice permettra quant à elle de mettre à la disposition des leaders de pôles des semences certifiées à haut rendement et de qualité qui, selon Gaoussou Touré, « assureront la production de riz ivoire très apprécié par les consommateurs en raison du goût exceptionnel et du parfum naturel ». Les directeurs généraux des deux centres de recherche ont aussi affirmé leur engagement à consolider les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de connaissances et pratiques rizicoles en renforçant main dans la main leur contribution scientifique et technique.

La mise en œuvre de la Sndr 2020-2030 démarrera effectivement en 2021, à en croire Gaoussou Touré. Dans ce cadre, le terrain a commencé à être préparé. « Les superficies à emblaver sont déterminées et arrêtées à 655 000 hectares pour une production de riz Paddy estimée à 2,8 millions de tonnes pour 1,8 million de tonnes de riz blanc contre une consommation de riz blanc estimée à 2,4 millions de tonnes en 2021 », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : « Les besoins en semences certifiées à haut rendement seront satisfaits grâce à l'accord signé avec AfricaRice et le Cnra. Les besoins en engrais qui se chiffreront à plus de 60 milliards de F Cfa seront aussi satisfaits à 100% grâce aux accords signés et à signer avec OCP, Solevo, Agro Ouest Africa et Callivoire. Les consommations des herbicides et insecticides estimées à 31 milliards de F Cfa seront couvertes à 100% à crédit grâce aux accords à signer avec Syngenta, Solevo et Callivoire ».