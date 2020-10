Burkina Faso: Ministère en charge de l'économie - Lassané Kaboré encourage des services déconcentrés des Hauts-Bassins

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré...

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, a visité le mercredi 30 septembre 2020, à Bobo-Dioulasso, des structures déconcentrées de son département. Au terme de cette visite, il a échangé avec les responsables de ces services.

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, a poursuivi sa tournée de prise de contact avec les services déconcentrés. Après la capitale de la région des Cascades, Banfora, Lassané Kaboré accompagné des plus proches collaborateurs étaient le mercredi 30 septembre 2020 dans les Hauts-Bassins, précisément à Bobo-Dioulasso. Lassané Kaboré a rendu d'abord visite au personnel du bureau principal des douanes du port sec de Bobo-Dioulasso. Par la suite, il a visité les locaux de ce bureau. Là-bas, il a félicité et encouragé les douaniers pour le travail abattu pour la mobilisation des recettes, malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile.

Le bureau principal des douanes du port sec de Bobo-Dioulasso est un bureau de plein exercice. En termes de mobilisation des recettes, il est classé en troisième position derrière celui de Bingo et Ouagainter. Pour l'année 2020, l'objectif de mobilisation des recettes fixé

... a remercié les responsables des services déconcentrés des Hauts-Bassins.

au bureau est de 126 milliards F CFA, foi de l'inspecteur divisionnaire des douanes, Patrick Yaméogo. La COVID-19 a eu un eu impact sur le taux de mobilisation qui est d'environ 70%, a-t-il fait savoir. Cependant, Patrick Yaméogo dit espérer qu'avec la relance des activités économiques, optimiser les recettes afin d'atteindre l'objectif de 126 milliards F CFA. Lassané Kaboré s'est rendu à la Trésorerie régionale des Hauts-Bassins. Tout comme au port sec, il a visité les locaux et a encouragé le personnel.

Des préoccupations soumises au ministre

Après la Trésorerie régionale, cap est mis à la Direction régionale de l'économie et de la planification, la Direction régionale de l'institut national de la statistique des Hauts-Bassins logées dans la même enceinte où il a adressé le même message de félicitations et d'encouragement aux agents. Le premier responsable du département de l'économie a terminé sa visite dans les locaux de la Direction du Centre des impôts Bobo II. A la fin de sa visite, Lassané Kaboré s'est réjoui de la « vaillance » des agents au travail. Le ministre dit avoir vu à la tâche, des collaborateurs « engagés et déterminés » pour l'atteinte des objectifs assignés au département, invitant l'ensemble des collaborateurs à promouvoir la cohésion sociale et développer l'esprit d'initiative afin d'atteindre les objectifs.

... et les a exhortés à développer d'autres initiatives pour renforcer le rayonnement de l'administration.

Le ministre en charge de l'économie a également échangé avec les responsables des services déconcentrés. Lassané Kaboré a salué la « forte » capacité de résilience de l'ensemble de ses structures. Le sentiment d'éloignement de la capitale ne doit pas leur faire croire, à son avis, qu'ils sont des travailleurs de « seconde zone ». Par ailleurs, il a exhorté les responsables des services déconcentrés à développer d'autres initiatives pour renforcer le rayonnement de l'administration.

Tout en remerciant cette initiative du ministre, le porte-parole des structures déconcentrées et Directeur régional de l'économie et de la planification des Hauts-Bassins, Souleymane Bamogo, lui a énuméré des préoccupations. La situation sécuritaire, l'insuffisance et la qualité du personnel, la vétusté des bâtiments administratifs, l'insuffisance du matériel et des équipements informatiques, l'instabilité du réseau informatique et l'insuffisance des ressources financières sont, entre autres, émises à HautsLassané Kaboré. Les doléances ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, a souligné le ministre. Le ministre Lassané Kaboré a promis que les préoccupations seront examinées avec la « grande » attention.