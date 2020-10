Madagascar: Rajoelina à Taolagnaro - Un an pour vaincre le « Kere »

Le challenge a été lancé, hier, durant un discours prononcé à Taolagnaro. Le Chef de l'État fixe un deadline d'un an pour gagner la guerre contre la malnutrition.

Un an. Tel est l'ambitieuse échéance que se donne Andry Rajoelina, président de la République, pour vaincre la malnutrition qui sévit dans plusieurs localités de la partie Sud du pays. Un deadline ambitieux qu'il a souligné durant son discours d'inauguration du bureau de la direction régionale de la Sécurité publique, à Taolagnaro, hier. Le président Rajoelina d'assurer que ce délai sera respecté en concrétisant une myriade de projets en un temps record.

« Je reviendrai fréquemment dans cette partie du pays. Je ne lèverai le pied que lorsque que nous aurons entièrement vaincu le «Kere» », affirme le locataire d'Iavoloha. En prenant l'exemple de la commune d'Ifotaka, une localité du district d'Amboasary Atsimo qu'il a visitée, samedi, le chef de l'État a lancé, «d'ici un an au plus tard, il n'y aura plus de «Kere», à Ifotaka car nous allons acheminer l'eau jusqu'à cette localité».

Face aux victimes de la malnutrition dans le district d'Amboasary et à Tsihombe, samedi, et durant son émission spéciale, dimanche, le président a annoncé la construction de pipeline qui traversera les régions Anosy et Androy. Cette installation devrait permettre de drainer l'eau des rivières d'Efaho et Mandrare pour approvisionner les communes affamées par la sècheresse. L'eau servira, également, à irriguer les terres agricoles.

Technologie

Les localités touchées par la malnutrition, actuellement, sont fertiles. La zone foisonne de rizières, de champs de manioc, de maïs et d'autres légumes secs et grains. L'absence de pluie «depuis deux ans», selon les habitants a, cependant, desséché le sol. Aussi, faire pousser quoi que ce soit devient-il quasi-impossible à cause de la sècheresse. À entendre son allocution d'hier, le chef de l'État mise pourtant, sur l'agriculture pour gagner, en un temps record, la guerre contre le «Kere».

Outre le soutien alimentaire périodique pour les habitants, dans le cadre des aides d'urgence, Andry Rajoelina compte booster la production agricole dans le district d'Amboasary Atsimo. Hier à Taolagnaro, il a indiqué avoir pris contact avec des personnes en Espagne et en Israël, pour envisager des pistes de partenariat. Israël, en particulier, a réussi le tour de force d'être pratiquement auto-suffisant sur plan alimentaire, alors que son environnement est relativement hostile.

Pour avoir une agriculture qui puisse subvenir aux besoins de sa population, Israël mise sur la technologie. Les techniciens sélectionnent, notamment, des variétés de semences et de plantes qui peuvent s'adapter à leur environnement particulier. Andry Rajoelina envisage ainsi une coopération afin de permettre un partage d'expérience, de connaissance et de technologie dans le domaine agricole. «Nous avons discuté de la manière d'améliorer la production agricole dans le Sud, par le biais de semences adéquates et de formation des agriculteurs», a alors déclaré le président de la République.