Cote d'Ivoire: Développement social - Le port autonome de San Pedro distingué pour son engagement

Le Port autonome de San Pedro (Pasp) vient d'être honoré pour ses actions en faveur des couches défavorisées de la région de San Pedro. Le jury de la cérémonie de distinction des acteurs du développement social organisée par le cabinet Bicom, le 10 septembre à l'hôtel Palm Club, a décerné à la société d'État le prix Sawa du développement social.

En effet, au-delà de sa mission principale, le port de San Pedro s'est inscrit dans la politique sociale du gouvernement (PS-Gouv) depuis 2019, en faisant de l'action sociale un pilier important dans sa stratégie de développement. Son directeur général, Hilaire Marcel Lamizana, fait du social la marque de l'entreprise, en multipliant les actions de diverses natures au profit des populations dans le but d'améliorer leurs conditions de vie.

Ainsi depuis 2012, des actions sociales à fort impact ont été initiées à plusieurs niveaux. Au plan de l'éducation, ont été faits plusieurs dons de kits scolaires, d'équipements et de matériels informatiques à plusieurs écoles dans la ville de San Pedro. Au niveau sanitaire, on note également des dons d'équipements tels que des lits d'hospitalisation, des pèses-bébés et des salles d'attente équipées. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie, il y a eu également des dons d'équipements agricoles et un appui financier aux femmes en vue de leur autonomisation. Enfin, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Pasp a fait un don en matériels de lutte contre la pandémie d'une valeur de de 50 millions de F CFA aux populations et aux opérateurs de la plateforme portuaire.

« Cette distinction vient à point nommé pour récompenser les efforts consentis par l'autorité portuaire et aussi motiver le Pasp à continuer son action et permettre d'étendre son périmètre d'intervention en faveur des couches défavorisées dans la région de San Pedro et même au-delà », s'est félicitée la direction générale dans un communiqué dont nous avons eu copie.faustin éhouman